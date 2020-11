500 persones s’inscriuen per optar a set places de la Policia Local

Increment significatiu d´inscrits per aconseguir un lloc com a agent a la Policia Local de Manresa. Un total de 500 persones han sol·licitat fer les proves per accedir al cos i aspirar a una de les set places que s´hi ofereixen. Es tracta d´un increment del 51,5% respecte de la darrera convocatòria, l´any passat, en la qual es van presentar 330 persones per ocupar una de les 10 places que llavors es van oferir. La primera prova tindrà lloc el 9 de desembre i encara s´ha de concretar les dates de la resta.

De les set places, cinc són de lliure accés i dues de mobilitat interna, destinades a policies de qualsevol població que es vulguin traslladar. Davant la campanya impulsada per l´Ajuntament de Manresa amb la intenció d´aconseguir igualtat de condicions en la selecció, dues de les places estan reservades per a dones que s´hagin inscrit en el procés. En aquest sentit, és remarcable l´augment de dones apuntades en els exàmens de selecció respecte de la convocatòria de l´any passat, quan s´hi van presentar 60. Aquest cop hi ha 124 dones que han sol·licitat presentar-se a les proves.

Són xifres que satisfan els responsables del cos, que l´any passat ja van aplaudir el fet que 60 dones s´hi haguessin presentat. L´actual Llei de Policies Locals estableix que sempre que es convoquin més de tres places, un mínim del 25% han d´estar destinades a dones. L´objectiu de l´Ajuntament manresà és anar equilibrant la presència de dones i d´homes dins del cos, que ara encara és desigual. De l´actual plantilla, formada per 91 persones, 84 són homes i 7 són dones (7,69 %).

Els pavellons nou i vell del Congost són els emplaçaments escollits per fer-hi els exàmens, i és que davant l´alt volum d´aspirants l´Ajuntament diu que necessiten espais grans de la ciutat per reunir-los a tots. Les distàncies de seguretat obligatòries en temps de pandèmia fan més necessari que mai trobar espais amplis per a una convocatòria amb tants inscrits, tot i que les proves de l´any passat, quan també hi va haver un nombre alt de candidats a entrar al cos policial, ja es van dur a terme al Congost.