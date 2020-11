L'Ajuntament de Manresa signa la compra de la darrera finca de la plaça Bonavista

L'Ajuntament de Manresa ha signat la compra de l'edifici número 100 de la carretera de Vic, el darrer que quedava dins l'àmbit de la Bonavista, amb la previsió d'enderrocar-lo aquest 2021, juntament amb la finca adjacent —la 98, que fa cantonada amb el carrer Bisbe Comas—, que l'Ajuntament ja va adquirir a finals de 2011.

Amb la signatura, es completa una operació urbanística iniciada als anys 80 i ja prevista en el planejament urbanístic de 1932, que ha permès pacificar un important nus viari de la ciutat i transformar l'espai públic amb més de 3.000 m?2; de zona verda.

La compra s'ha formalitzat per 405.000 euros, 15.000 dels quals es van abonar com a paga i senyal l'any passat. Després de la signatura, s'ha fet una transferència de 195.000 euros i el 2021 es pagaran els 195.000 euros restants.

En tot l'àmbit, quedarà només dempeus el taller ubicat al carrer Jacint Verdaguer número 31, que no es preveu comprar perquè la propietat ha manifestat voler-se mantenir dins l'àrea de transformació.

El camí per crear la plaça Bonavista

Des del 1986, tots els alcaldes de la ciutat han fet passos urbanístics per fer possible l'actual plaça de la Bonavista, estrenada el 2018. El primer va ser l'alcalde Joan Cornet, fa 34 anys, amb compres a la carretera de Vic 120 i Jacint Verdaguer 41. Més tard, entre el 1989 i el 1991, l'alcalde Juli Sanclimens va fer els tràmits per adquirir els números 106, 108 i 110 de la carretera de Vic i el 33 i el 35 de Jacint Verdaguer. Amb l'alcalde Jordi Valls, entre el 2001 i el 2003, es va comprar el 112 de la carretera de Vic, i amb l'alcalde Josep Camprubí van passar a mans municipals els números 114, 116 i 118 de la carretera de Vic i el 37 i el 39 de Jacint Verdaguer el 2006, i el 98 de carretera de Vic, el 29 de Jacint Verdaguer i els números 1, 3, 5, 7 i 9 del Bisbe Comas el 2011. El mandat passat, el 2016, amb l'alcalde Valentí Junyent es va adquirir el 102 de carretera de Vic, i ara, l'alcalde Marc Aloy ha signat la darrera compra: el número 100 de la carretera de Vic.