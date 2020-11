Meandre denuncia una tala d’arbres històrics a la riera de Rajadell

Meandre ha denunciat una tala «desmesurada» d´arbres històrics en un bosc de ribera de la riera de Rajadell, una zona que, segons l´entitat, és de domini públic hidràulic. L´espai és una estreta franja que voreja els camps de la Teula i del Forn, a la finca de la Noguera, a Rajadell, i que es troba a l´itinerari Natura i Modernisme. Segons Meandre, és una zona d´alt interès paisatgístic i «molt sensible».

En un comunicat, Meandre assegura que una empresa d´explotació forestal contractada per la propietat de la finca ha fet la tala, i afegeix que han demanat a la propietat que l´aturi. L´entitat afirma que «no podem entendre el motiu de la tala d´arbres centenaris si no és pel guany que comporta la venda de la fusta de roure i alzina per part de l´empresa rematant». També explica que, a part de demanar-ne l´aturada, han comunicat els fets a l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) perquè els arbres estaven a pocs metres de la llera i n´han informat els Agents Rurals i el Centre de Propietat Forestal.

Afegeixen que estan fent el que poden perquè s´aturi la tala i es reposi el que s´ha perdut. D´altra banda, l´entitat també explicava que aquest dissabte i diumenge ha visitat la zona i ja no s´hi estaven talant arbres, tot i que hi havia el dubte de si era perquè finalment havien cessat l´activitat o perquè l´havien aturat per la pluja.