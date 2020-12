La Clínica es buida de cotxes per les obres que la dotaran d’un nou pàrquing

La Clínica Sant Josep de Manresa fa onze anys que acull obres per posar al dia les instal·lacions. Les que van començar ahir, però, són les que tindran més incidència en el seu funcionament. Durant deu mesos, l´aparcament quedarà tancat per fer-n´hi un de nou. Serà el primer amb cara i ulls per als usuaris, que actualment només hi tenien 13 places que sovint ocupaven els veïns, atès que eren de franc. Les 51 places restants, a la part del darrere del recinte, eren per als professionals. Ahir, aquesta banda ja es va buidar de cotxes, mentre que la del davant -i també el tancament de l´accés pel carrer dels Caputxins 16 per als vehicles i vianants- no quedarà buida fins demà.

Al carrer dels Caputxins número 24 hi ha l´antiga porta per entrar a la Clínica. És per on hauran d´accedir a partir de demà tots els usuaris i professionals que vagin a peu. Ahir, els operaris hi estaven instal·lant una nova porta de vidre. Quan es traspassi el llindar, hi haurà un punt d´atenció per informar els usuaris dels recorreguts que hauran de fer a partir d´ara (vegeu-los a sota). A la façana, una lona indicava que aquella és la nova entrada a les instal·lacions, tot i que ahir i avui encara es pot utilitzar l´entrada de sempre, al número 16. Pel que fa a a l´aparcament d´aquesta banda, els operaris es van encarregar de penjar-hi cartells avisant que des del 30 de novembre ja no s´hi podia aparcar, si bé van donar una mica de màniga ample als usuaris i no serà fins demà, com esmentàvem, que quedarà tancat del tot, igual que l´accés per als vianants, que ja s´haurà de fer pel número 24. Només es podrà accedir pel número 16 si es vol anar a l´IMI.

Les obres, amb un pressupost de 784.000 euros (IVA inclòs), serviran per dotar de més places l´aparcament, que en tindrà 96 en total i serà de pagament; i per endreçar-ne la mobilitat. Un cop acabat, només s´hi podrà entrar pel carrer dels Caputxins 16 i caldrà sortir pel carrer del Purgatori.

Per tenir més espai, l´aparcament guanyarà 1.108 metres quadrats (passarà a tenir-ne 3.909) agafant un tros de l´actual pati del Centre de Disminuïts Físics del Bages (el pressupost inclou millorar el pati restant del centre) i el solar que hi ha just al costat, que caldrà rebaixar tres metres per arribar a la cota del pàrquing.

Ahir a la tarda, una veïna del barri que sol aparcar al tram de carrer que queda entre el del Purgatori i el de la Barceloneta explicava que ja havia començat a buscar una plaça en un pàrquing privat perquè es temia que el tancament de l´aparcament de la Clínica omplirà l´entorn amb els cotxes dels usuaris que hi vagin, oi més tenint en compte que les poques places per aparcar del carrer dels Caputxins quedaran reservades durant les obres per a càrrega i descàrrega, ambulàncies i per a urgències; és a dir, per aturar-se un moment per deixar un usuari i marxar.

Carme Carrió, presidenta de l´Associació de Veïns de les Escodines, comentava que, «acabades les obres, la mobilitat al barri millorarà». Mentrestant, però, va admetre que es presenten uns mesos durs, sobretot quan s´afegeixin a aquesta intervenció les obres previstes als carrers de Sant Bartomeu i de les Escodines. Va remarcar que, tard o d´hora, caldrà un canvi de xip de la ciutadania en el sentit que haurà d´anar més a peu que ara i adaptar-se «a un altre concepte de ciutat». Divendres passat l´entitat veïnal i els veïns més afectats per les obres (al costat del solar que s´excavarà) es van reunir amb Albert Estiarte, director de la Clínica Sant Josep, que els en va informar de l´actuació.