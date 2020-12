Cues per accedir al primer dels dos cribratges previstos a Manresa

Una trentena llarga de persones feia cua aquest dimarts al matí davant del centre cívic de la Font dels Capellans de Manresa per participar al primer dels dos cribratges massius que el Departament de Salut té programats entre avui i dimecres a la capital del Bages. La Generalitat ha decidit intensificar els test en massa per frenar els casos de covid-19. A la Regió Sanitària Catalunya Central se'n faran a 18 municipis.

A Manresa, aquest dilluns es van al Centre Cívic Font dels Capellans, de 8.30 a 13.30 i de 15.00 a 20.00. Dimecres, es faran a la Biblioteca Ateneu, també de 8.30 a 13.30 i de 15.00 a 20 h.

El resultat, en 15 minuts i no són tests per a persones amb símptomes



Es tracta de proves ràpides, el resultat s'obtindrà en 15 minuts i es podrà consultar també a la plataforma La Meva Salut. Es faran a persones de qualsevol barri de Manresa, a partir de 16 anys, sense simptomatologia. Salut exclou de les proves, per tant, les persones que presenten símptomes compatibles amb la covid-19 i les identificades com a contactes estrets d'un cas positiu per coronavirus

Les unitats mòbils del SAP Bages-Berguedà, amb el suport de Creu Roja i els Equips d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut i de la Fundació Althaia, seran els encarregats de realitzar la recollida de mostres.

L'Ajuntament de Manresa dona suport en la posada a disposició dels locals i el muntatge i control de tot l'operatiu. A principis de novembre ja es van portar a terme cribratges massius a la capital del Bages, però en aquella ocasió es van limitar als veïns a sis barris de la ciutat. Es van fer 4.478 proves que van fer aflorar 46 positius.