L’Ajuntament enderrocarà el 2021 les finques 98 i 100 de la Bonavista

L´Ajuntament de Manresa ha signat la compra de l´edifici número 100 de la carretera de Vic, el darrer que quedava dins l´àmbit de la Bonavista, amb la previsió d´enderrocar-lo aquest 2021, juntament amb la finca adjacent -la 98, que fa cantonada amb el carrer del Bisbe Comas-, que l´Ajuntament ja va adquirir a finals de 2011. L´edifici número 100 és on hi havia el Quiosc Bonavista, que va tancar portes el 31 d´octubre passat, després de 23 anys en actiu.

La compra s´ha formalitzat per 405.000 euros, 15.000 dels quals es van abonar com a paga i senyal l´any passat. Després de la signatura, s´ha fet una transferència de 195.000 euros i el 2021 es pagaran els 195.000 euros restants.

En tot l´àmbit, quedarà només dempeus el taller ubicat al carrer de Jacint Verdaguer número 31, que el consistori ha informat que no preveu comprar perquè la propietat ha manifestat voler-se mantenir dins l´àrea de transformació.

Des de l´any 1986, tots els alcaldes de la ciutat han fet passos urbanístics per fer possible l´actual plaça de la Bonavista, estrenada fa dos anys. El primer va ser l´alcalde Joan Cornet, fa 34 anys, amb compres a la carretera de Vic número 120 i al carrer de Jacint Verdaguer 41. Més tard, entre el 1989 i el 1991, l´alcalde Juli Sanclimens va fer els tràmits per adquirir els números 106, 108 i 110 de la carretera de Vic i el 33 i el 35 de Jacint Verdaguer. Amb l´alcalde Jordi Valls, entre el 2001 i el 2003, es va comprar el 112 de la carretera de Vic, i amb l´alcalde Josep Camprubí van passar a mans municipals els números 114, 116 i 118 de la carretera de Vic i els números 37 i el 39 de Jacint Verdaguer, el 2006; i el 98 de carretera de Vic, el 29 de Jacint Verdaguer i els números 1, 3, 5, 7 i 9 del Bisbe Comas el 2011. El mandat passat, el 2016, amb l´alcalde Valentí Junyent es va adquirir el 102 de carretera de Vic, i ara, l´alcalde Marc Aloy ha signat la darrera compra: el número 100 de la carretera de Vic.

Aquesta darrera signatura completa l´operació urbanística iniciada fa tres dècades, que ha permès pacificar un dels nusos viaris més importants de la ciutat i transformar l´espai públic amb més de 3.000 m2 de zona verda.