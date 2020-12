Així serà la seu del Govern de la Generalitat a Manresa

Després d'anys i panys parlant-ne, Manresa ha sabut finalment aquest matí com serà la futura seu de la Generalitat a la capital del Bages, que ocuparà l'edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu, juntament amb l'antiga seu de Creu Roja Manresa al carrer de Galceran Andreu i, en aquest mateix vial, un solar i dues finques més. La superfície total construïda serpa de 7.083 m2 i el pressupost de l'obra és de 12,6 milions d'euros, IVA exclòs.

Aquest matí han fet la presentació del projecte el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i l'arquitecte representant de l'UTE de despatxos d'arquitectura adjudicataris del projecte, Humbert Costas. Costas comparteix estudi amb l'arquitecte Manuel Gómez des del 1980 i és soci fundador de CDB Arquitectura (2016). També ha assistit a la presentació l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.

El febrer passat, la Generalitat va fer pública l'acta del jurat reunit per a les propostes de classificació i d'adjudicació del concurs per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova seu de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, a Manresa. Es va adjudicar l'UTE CDB Arquitectura-RFArq Arquitectos per un import de 807.380 euros i un termini de 12 mesos pel que fa a la redacció de projectes i estudis; 201.845 euros per a la direcció d'obres, i 161.476 euros per a l'eventual redacció de projectes modificats.

Passat el termini d'un any per a la redacció dels projectes -el febrer de l'any vinent- arribarà el concurs públic per adjudicar l'execució de l'obra.

El concurs d'idees per fer la seu del Govern va atraure 48 empreses, de les quals en van quedar cinc finalistes. El gener passat la Generalitat ja va donar la puntuació més alta a la guanyadora i el febrer en va fer l'adjudicació formal.

A punt, l'any 2026



El juliol de l'any passat, coincidint amb la celebració a la capital del Bages de la reunió del consell executiu, que va canviar per un dia el Palau de la Generalitat per l'edifici consistorial de Manresa, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va situar al 2026 la finalització de la nova seu de la Generalitat a la capital del Bages, tretze anys més tard del previst.

Aquell mateix mes va sortir la licitació del concurs per a la readacció del projecte bàsic, l'executiu i la posterior direcció d'obra. Indicava que la superfície de reforma és de 1.378 m2, la superfície d'ampliació de 4.970 m2 i la d'aparcament de 735 m2 "per crear la nova seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, a l'illa delimitada pel parc de la Seu i pels carrers Baixada de la Seu, de Galceran Andreu i de la Codinella, a Manresa ciutat, per un pressupost d'execució material estimatiu de 10.571.387 euros».

Aquest matí s'ha sabut com serà aquesta seu, on destaca la combinació de vidre i pedra i l'escala interior de comunicació que servirà per relligar les entrades a l'edifici per la Baixada de la Seu i el carrer de la Codinella.

Recreació de l'interior de la futura seu FOTO: GdC

Actualment, la Generalitat té repartides en diferents edificis les seves seus que, tal com va informar Regió7 el gener del 2017, suposen el pagament de mig milió d'euros de lloguer l'any. La delegació del Govern a la Catalunya Central és al Palau Firal, on s'ha fet la roda de premsa de presentació.