Càritas torna a vendre els cors de xocolata dins la campanya nadalenca Cada gest compta!

L'escultura L'Acollida de l'escultor Ramon Oms, a la plaça de Fius i Palà de Manresa, ha estat l'espai escollit, aquest dimecres a la tarda, per presentar la campanya dels cors solidaris de Càritas a càrrec de Fina Tarrés, la seva directora a Manresa, i del locutor, fotògraf i músic manresà Xevi Serrano, que és el padrí d'aquesta tercera edició.

A partir de demà dijous, els cors solidaris de xocolata ja es podran trobar en els comerços que en vendran, com la botiga Dolç i Sec del carrer Nou i la de Comerç Just del carrer d'Urgell. També en vendran a l'Abacus i als supermercats Rojas i Llobet, entre altres. A la web de Càritas s'hi aniran afegint els establiments on es podran trobar els cors, que costen 2 euros. Se n'han fet 1.000 (la meitat que l'any passat) i els beneficis en les seva venta es destinaran als programes que porta a terme Càritas.

Enguany, el lema de la campanya és Cada gest compta! Tarrés ha destacat que, més que les ventes, que també, l'important d'aquesta iniciativa és donar visibilitat a l'entitat, que atén 600 famílies i a més d'un miler de persones a través dels seus programes.

Ha explicat que els efectes de la pandèmia s'han notat molt i que les acollides grupals que fa Càritas s'han multiplicat, així com les trucades que reben. Serrano, que ha llegit sengles poemes de Joan Salvat Papasseit i de Miquel Martí i Pol relacionats amb la solidaritat i el Nadal s'ha mostrat molt satisfet de poder col·laborar amb l'entitat tal com ho han fet els anys precedents el músic Natxo Tarrés i el pintor Joaquim Falcó.

La directora de Càritas ha repassat els programes que porta a terme l'entitat per ajudar els més desafavorits i també les seves denúncies sobre temes com la manca d'un habitatge digne de moltes persones i els problemes amb la Llei d'estrangeria. Ha demanat que el lema "Manresa, ciutat d'acollida" sigui més que un eslògan i ha recordat que justament des d'avui i fins al dia 21 de desembre se celebra la campanya "Manresa amb els Drets Humans" coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, que tindrà lloc el dia 10 de desembre.