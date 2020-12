Manresa engega una campanya amb agents cívics contra l'abandonament de voluminosos

L'Ajuntament de Manresa ha engegat una campanya de civisme que posa el punt de mira en la coresponsabilització de la ciutadania per fer augmentar la recollida concertada de voluminosos. Sota el lema 'Trucant al 010 Millor', la iniciativa —que s'emmarca en la campanya mare 'Una Manresa Millor'— s'ha presentat al matí al pati de l'Anònima, on s'ha instal·lat una estructura que dibuixa un gran 010 amb residus per tal de conscienciar la població sobre la importància de la cura col·lectiva de l'espai comú.

La presentació ha comptat amb la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet, i amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, que han detallat que un dels trets principals de la campanya és la sortida al carrer de quatre agents cívics, que seran els encarregats de difondre a la ciutadania les accions concretes que poden dur a terme per millorar la convivència a l'espai públic. Voltaran pels carrers de la ciutat entre el 9 i el 30 de desembre.



Una instal·lació

També està previst que pugui sortir al carrer l'estructura del 010 feta amb voluminosos. De fet, es tracta d'una creació que, en un inici, es va idear per ser instal·lada en algun punt de la ciutat, per tal que pogués cridar l'atenció dels vianants, però les mesures decretades amb motiu de la covid-19 van fer canviar el guió per tal de no propiciar un espai que pogués ser susceptible de patir aglomeracions.

Així, d'entrada, l'estructura s'ha instal·lat al pati de l'Anònima. Fa 7 metres de llarg per 2,5 d'alçada i té l'objectiu de fer visible al mateix temps la problemàtica (els voluminosos) i la solució (trucar al 010). Per realitzar la instal·lació, s'ha utilitzat l'equivalent a un terç del pes dels voluminosos recollits en un dia a Manresa. És a dir, amb els residus recollits en un sol dia a la ciutat es podrien fer tres instal·lacions com la del 010. Amb el seu muntatge, s'editarà un espot que properament es reproduirà per xarxes socials.

L'acció del 010 se subscriu dins la Setmana Europea per a la Prevenció de Residus i ha comptat amb la col·laboració del Consorci per a la Gestió de Residus del Bages, de la Casa d'Oficis del Projecte Dinamo Treball Als Barris de Manresa (CIO) i del Projecte Entre Tothom, gestionat per la Fundació Apip-Acam.



Tres camions de voluminosos al dia



El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, ha explicat que cada dia es recullen a Manresa tres camions plens de residus voluminosos, amb una mitjana de 2.119 quilos diaris. Només el 13,35% d'aquestes recollides (1 de cada 10) es concerten prèviament amb el servei de recollida mitjançant el telèfon municipal 010. Aquest fet suposa un problema a la via pública, en la gestió de residus i en el benestar de la ciutadania.

A més a més, provoca un increment econòmic del servei: la gran quantitat de voluminosos que s'abandonen al carrer fa que els camions municipals hagin de realitzar rutes preventives per tal de veure si hi ha abandonaments, un fet que implica hores dels treballadors i consum de combustible dels vehicles. "Si totes les recollides fossin concertades, els camions podrien anar específicament als carrers pertinents, estalviant temps, diners i emissions de gasos contaminants. El cost del servei actual de recollida de voluminosos a la ciutat de Manresa és de 235.000 euros l'any", ha detallat el regidor.



La campanya mare 'Una Manresa millor'



La iniciativa 'Trucant al 010 Millor' s'emmarca en la campanya mare 'Una Manresa Millor', que neix amb l'objectiu de propiciar "la coresponsabilitat de la ciutadania en la cura de l'espai comú", ha subratllat la regidora Núria Masgrau Fontanet. És per aquest motiu que els eslògans se centren en l'ús del "millor" en comptes d'indicar al ciutadà allò que està bé o malament, amb la idea d'interpel·lar-lo directament i fer-lo partícip "d'un canvi en la manera de fer les coses que pot ser positiu per tota la ciutat".

Sota el paraigües de la campanya 'Una Manresa Millor' s'aniran desenvolupant diferents iniciatives per comunicar activament aquelles accions que tota la ciutadania pot fer per una ciutat més agradable, la primera de les quals és la que fa referència a la recollida concertada de voluminosos. Les properes, segons ha avançat Masgrau, incidiran en l'excés de soroll, els animals de companyia o en els vehicles que estacionen de manera incorrecta.

Tota la campanya també tindrà presència als carrers, mitjançant publicitat, i es difondrà per mitjans de comunicació i pels canals de l'Ajuntament de Manresa.