Recullen joguines noves per repartir a famílies necessitades

Els germans Sergi i Daniel Girona, propietaris de La Croissanteria de Cal Girona, han posat en marxa aquesta setmana una campanya de recollida de joguines noves i educatives -no sexistes ni violentes- pensant en les famílies que aquest Nadal tindran problemes per comprar algun present als seus fills per culpa de la crisi generada per la pandèmia.

Els dos germans ja col·laboren cada any amb el dinar que organitza la comunitat de Sant Egidi per Nadal per a persones en situació de necessitat, on fan les postres, i ara han volgut aportar novament el seu gra de sorra amb aquesta recollida de joguines, que donaran a Creu Roja Manresa per tal que sigui l´entitat la que les reparteixi entre les famílies vulnerables a les quals dona suport.

L´establiment, que està especialitzat en rebosteria creativa, és al carrer d´Amadeu Vives número 6, davant de l´institut Pius Font i Quer. Es tracta d´un negoci familiar que va tenir la primera seu, quan el van obrir els pares del Sergi i del Daniel, l´any 1992, al barri de les Escodines, d´on es va traslladar posteriorment al barri de Cal Gravat. A l´emplaçament actual hi són des de fa cinc anys.

Les persones que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa solidària ho poden fer portant les joguines directament a la botiga. D´altra banda, a l´Instagram de l´establiment (calgironamanresa) hi poden adreçar els dubtes que tinguin. Per a més endavant, els dos germans estudien impulsar una nova campanya destinada a l´alimentació per a gent gran.