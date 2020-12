Campanya contra les 667 tones de mobles i aparells llançats al carrer a Manresa

L´abandonament de voluminosos als carrers de Manresa ha assolit una dimensió inadmissible. Cada dia es recullen de la via pública 2.100 quilos de mobles vells, electrodomèstics i altres estris. La recollida per part de l´Ajuntament només és concertada en un 13% dels casos. En el 87% restant simplement queden fent nosa i embrutant la via pública.

Per posar fre a aquesta situació, que va a pitjor i no a millor amb el pas dels anys, l´Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una campanya que inclou la presència de quatre agents cívics que aniran voltant per tots els barris de la ciutat.

La regidora de Civisme, Núria Masgrau, va afirmar ahir que la voluntat no és multar, però si no hi ha més remei les sancions són de 301 a 600 euros.

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, va lamentar que s´hagi hagut de muntar un sistema perquè les furgonetes passin per tots els carrers una mitjana de tres cops la setmana. «Estem llançant diners per la mala gestió que el conjunt de la ciutadania fa d´aquest servei». Si es fes ben fet, «amb un terç del servei n´hi hauria prou». Això vol dir que dels 235.000 euros, 156.000 es podrien dedicar a altres coses.

Masgrau va explicar que cal «la corresponsabilitat de la ciutadania» per fer augmentar la recollida concertada de voluminosos. El lema de la campanya és «Trucant al 010 millor» i es va presentar ahir al pati de l´Anònima davant d´una instal·lació artística que conforma un 010 amb voluminosos abandonats a la via pública.

Els agents cívics voltaran pels carrers entre els dies 9 i 30 de desembre. La iniciativa «Trucant al 010 millor» s´emmarca en la campanya mare «Una Manresa millor» per propiciar la corresponsabilitat de la ciutadania en la cura de l´espai comú.

S´aniran desenvolupant diferents iniciatives per implicar els ciutadans en la consecució d´una ciutat més agradable.

A banda del tema dels voluminosos hi ha altres problemes de civisme que tenen una afectació important.

La regidora d´Indústria, Comerç i Activitats; i Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau, va anunciar que es posarà el focus en els vehicles que s´apropien de l´espai comú. S´habilitarà un espai a la pàgina web perquè si hi ha vehicles que impossibiliten el pas o fan nosa, els ciutadans hi deixin constància.

A més, es treballarà sobre la tinença d´animals i el soroll. «També hi haurà material penjat a la web, i que posarem a disposició d´algunes entitats, perquè les veïnes i els veïns puguin autoreivindicar els seus drets».

Segons Masgrau, serà una eina perquè es pengin reivindicacions ciutadanes conscienciadores.