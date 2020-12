El gener se sabrà on s’atura el bus al centre de Barcelona

El mes vinent se sabrà a on s´aturarà, al centre de Barcelona, el bus que hi fa el trajecte des de Manresa. Aquesta parada és la que ha de rellevar la que hi ha a la Ronda Universitat. Ho va anunciar, ahir, a Regió7, David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat.

Saldoni va assegurar que la seva feina les darreres setmanes ha estat justament la de buscar alternatives per evitar el que suposaria un daltabaix per a molts usuaris del bus si aquest no parés al centre de Barcelona i que «si no hagués estat per nosaltres [la Generalitat] ens quedaríem sense». Va comentar que el que s´ha iniciat ara és una ronda de converses amb l´Ajuntament de Barcelona, impulsor de la supressió de la parada; els ajuntaments afectats i els operadors per quadrar els interessos de tots plegats. De moment, per tant, no es farà cap canvi en les parades que fan els autocars.

Abans d´ahir, Saldoni es va reunir amb el regidor de Mobilitat de Manresa i conseller comarcal de Territori i Mobilitat, David Aaron López. Divendres passat, l´Ajuntament i el Consell Comarcal del Bages van expressar el seu rebuig per la decisió de l´Ajuntament de Barcelona, amb l´acord de la Generalitat, de treure la parada del bus de Manresa de la Ronda Universitat . Ahir, després de la trobada, Ajuntament i consell es van congratular del compromís de la Generalitat de mantenir la parada al centre, com ja va avançar diumenge aquest diari.