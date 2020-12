L'Escola Popular del Barri Antic de Manresa perilla per una ordre de desallotjament

Amb el lema "L'educació no es desallotja", s'ha denunciat que l'Escola Popular està en perill

Amb el lema "L'educació no es desallotja", s'ha denunciat que l'Escola Popular està en perill ALEX GUERRERO

L'Escola Popular de Manresa perilla. La iniciativa que la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca (PAHC) va iniciar el 2016 als baixos d'un bloc ocupat del carrer Sobrerroca de Manresa té data de desallotjament. Si res no canvia serà l'1 de març del 2021. Fins i tot hi ha hora: les 12 del migdia. La propietat de l'edifici és la Sareb, l'anomenat banc dolent.

Així ho dicta una resolució judicial després de dos anys de litigis entre l'escola i l'entitat bancària que, en canvi, no afecta als pisos del mateix bloc d'habitatges que es van ocupar un any abans, el 2015. La PAHC presentarà recurs d'apel·lació, però no té efectes suspensius. El desallotjament es tiraria endavant igualment.

L'Escola Popular atén actualment 65 nens i nenes. Es tracta d'un espai educatiu i autogestionat en el qual hi col·laboren d'una forma desinteressada una vintena de persones que fan classes de repàs i de reforç escolar a infants i joves en risc d'exclusió social, i també se'ls hi dona suport emocional i social.

Aquest dijous a la tarda responsables de l'escola han assegurat que es duran a terme diversos actes per intentar aturar el desallotjament i denunciar la situació. L'acte s'ha dut a terme a la plaça Major i ha comptat amb la participació d'alguns dels infants i joves que acudeixen a l'escola i familiars. Més d'una cinquantena de persones.

«L'escola ha aportat vida al barri», han afirmat responsables de l'equipament, que han assegurat que «tenim clar que ha de continuar» perquè ha permès «créixer a les persones que en formem par i ha donat vida al Barri Antic».

Han recordat que els baixos del Sobrerroca, 12, on hi ha l'escola, estava deixat i pràcticament en ruïnes. Es va condicionar gràcies a voluntaris i a una campanya de Verkami que en pocs dies va recollir 15.000 euros. També se'n va dur a terme un altra per aconseguir material escolar. Segons responsables de l'equipament, la Sareb només actua amb afany especulatiu.



El judici del cas es va celebrar el juliol del 2018. Llavors l'Escola Popular va justificar que l'equipament compleix una funció social i que l'educació és un dret fonamental. La Sareb va argumentar, al seu torn, que no es tracta d'un centre d'educació reglat. «No n'està al marge», en opinió dels seus responsables. «Calen més espais que vagin més enllà de la pròpia escola».

La sentència va ser desfavorable, però en el text el jutjat va deixar escrit que «potser seria bo que els poders públics ponderessin la conveniència de promoure aquest tipus d'iniciatives solidàries i fer-les viables econòmicament per evitar la col·lisió d'interessos que es planteja en aquest plet».

De moment l'Escola Popular continuarà obrint totes les tardes de dilluns a divendres. N'hi ha un altre al barri Vic-Remei, en un bloc també ocupat. El centre prepara mobilitzacions.