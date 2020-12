La cavalcada de Reis de Manresa se substituirà per un campament al Casino

Manresa no tindrà enguany la tradicional cavalcada de Reis a causa de l'emergència sanitària. Tampoc el missatgre reial, el príncep Assuan no farà la seva habitual estada a la plaça Major. L'arribada dels Reis d'Orient s'ha reformulat i hi haurà un campament de Reis al pati del Casino organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages.

Es muntarà al pati del Casino els dies 3, 4 i 5 de gener, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Tindrà un aforament limitat i les famílies hi hauran d'accedir amb un màxim de 6 persones i sense trencar les seves bombolles de convivència. El primer dia de campament, hi haurà una acció sorpresa de la qual s'informarà properament.

En el campament, els visitants podran resseguir un recorregut guiat per actors, a través del qual es podrà gaudir de les escenes a l'arribada dels Reis: la comitiva reial, la recollida de cartes per part del Príncep Assuan, la preparació dels regals i del carbó, l'embelliment de les carrosses, el descans i altres tasques de Ses Majestats els Reis d'Orient.

En una pantalla, es projectaran les cavalcades d'altres anys i tot l'espai estarà curosament il·luminat i embellit. A més a més, el dia 5 de gener es podrà veure en directe —a través també d'una pantalla— com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, rep els Reis d'Orient a l'Ajuntament i com els entrega la clau de la ciutat per tal que puguin entrar a totes les cases dels nens i nenes de Manresa.

L'entrada al campament de Reis serà pel Passeig Pere III (al costat del carrer Arquitecte Oms i del Centre Cultural El Casino). Cada 15 minuts hi podran accedir 5 grups familiars.

Cal fer reserva a parir del 16 de desembre i fins al 5 de gener a ajmanresa.fila12.cat. Es recomana inscriure's amb anticipació, ja que les places, per seguir les normatives de salut, seran limitades. A l'entrada i al llarg del recorregut hi haurà gel hidroalcohòlic. Es prendrà la temperatura a tots els visitants. També caldrà dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat.

En el campament hi participen més d'una trentena d'actors i actrius amateurs de la ciutat. També hi col·laboren diverses entitats i empreses.



Les cartes, a les bústies reials



Com que el Príncep Assuan no podrà fer la seva estada a la plaça Major, tots els nens i nenes de Manresa podran dipositar la seva carta a les 31 bústies reials que s'han repartit per tota la ciutat.

A partir d'aquest dissabte ja estaran instal·lades. Es podran trobar a totes les escoles, a les biblioteques del Casino i de l'Ateneu Les Bases, a la Ludoteca Ludugurus, als Centres Oberts municipals, al Centre Cultural El Casino i a l'Escola Hospitalària de Sant Joan de Déu.

N'hi haurà dues més que han estat dissenyades per l'Agrupació Cultural del Bages. Una acompanyarà l'arbre de Nadal del Kursaal, a partir de la tarda d'aquest dissabte i al llarg de totes les festes nadalenques. La segona es trobarà dins del campament de Reis del pati del Casino.