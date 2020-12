Un edifici de pedra i vidre acollirà la seu de la Generalitat a Manresa el 2026

Una construcció en forma de cub amb la part externa de pedra i vidre i amb un gran pati interior amb el sostre de vidre afegida a l´edifici barroc dels antics jutjats donarà forma a la futura seu de la Generalitat a Manresa. Se´n parla des del 2011. Ahir, finalment, es va saber l´aspecte que tindrà.

El nou edifici s´afegirà a la façana monumental de Manresa a partir del primer semestre del 2026, quan ha de quedar acabat. Tindrà una superfície de més de 7.000 m2, un pressupost de més de 12 milions d´euros (sense IVA) i aixoplugarà tots els serveis de la Generalitat que ara hi ha repartits per diversos edificis, la qual cosa permetrà un estalvi anual d´un milió d´euros, entre lloguers, subministraments i manteniment.

Els tres arquitectes responsables de la UTE que va guanyar el concurs d´idees per fer el projecte i la direcció d´obres, Humbert Costas, Carlos Durán i Eliana Cubrellati, van presentar, ahir, la seva obra, en segles sessions telemàtiques, als 144 alcaldes, sis presidents dels consells comarcals i tres presidents d´entitats municipals descentralitzades de la Catalunya Central i als regidors de l´Ajuntament de Manresa. Al matí, també en van fer la presentació -presencial- a la premsa. Hi van participar el secretari general de la Vicepresidència i d´Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i l´alcalde de Manresa, Marc Aloy.

L´alcalde Aloy va recordar que la seu, batejada com Edifici Generalitat a la Catalunya Central, que reedita les experiències dels edificis ja inaugurats a Girona (2010) i a Tortosa (2017) per acollir-hi les administracions de la Generalitat d´allà, va començar a caminar el 2011, quan l´Ajuntament va oferir els antics jutjats, buits des del 2009, per acollir-hi les dependències de Salut, de Territori i d´Interior amb una operació «molt petita» d´1,5 milions d´euros que assumia l´Ajuntament i que la Generalitat retornava en forma de lloguer durant deu anys. El 2016, hi va haver un salt important. La Generalitat va demanar a l´Ajuntament més sol i aquest va comprar l´antiga seu de Creu Roja al carrer de Galceran Andreu, 8. La inversió ja era de 4 milions i mig. El projecte final inclou dos edificis més, el 10 i 12 a Galceran Andreu i suposarà una inversió de més de 12 milions. Aloy va expressar el seu agraïment a tots els responsables polítics que ho han fet possible, a la qual es va sumar Castellanos.

Camps va remarcar la millora que suposarà l´edifici per tal que la ciutadania de la Catalunya Central pugui accedir a la Generalitat. «Intentem fer aquesta finestra única i acostar-nos més a la població de la Catalunya Central». També va esmentar la racionalització dels recursos i l´estalvi consegüent. Va coincidir amb Castellanos que la futura seu «reforça la presència del Govern a la Catalunya Central. No només la presència sinó també la governabilitat. És una aposta clara d´aquest govern per la nostra vegueria».

Aloy també es va referir a la vegueria. Va recordar que, abans que jutjats, l´edifici de la Baixada de la Seu, que és del segle XVII, va ser palau del consell de la ciutat. «Quatre segles i mig després, el recuperem com a edifici governamental». Va remarcar la seva situació al rovell de l´ou, al turó originari de la ciutat i al costat de l´edifici més important de Manresa, la Seu, i va incidir en la important dinamització que aportarà.

Castellanos va esmentar que el 2013 es va fer un pla de racionalització de les dependències administratives del qual serà fruit l´edifici de Manresa on, va esmentar que, a banda dels serveis previstos, s´hi podran encabir altres serveis territorials que es puguin desplegar en un futur a la Catalunya Central. En va destacar, entre d´altres, «la capacitat de transformació urbana». Les obres inclouran la reurbanització de l´entorn.