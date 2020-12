L'Ajuntament instal·la un arbre dels desitjos a la Plana de l'Om de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha instal·lat un arbre dels desitjos a la Plana de l'Om en el marc de la campanya de Nadal. Tothom qui vulgui podrà penjar els seus desitjos per al 2021.

Es tracta d'una olivera que un cop acabi la temporada de Nadal es plantarà a la plaça de la Mel de manera definitiva. La replantació anirà acompanyada d'una intervenció artística.

La iniciativa és de la regidoria de Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa que forma part de la campanya de Nadal –que es va iniciar el cap de setmana passat amb l'encesa de la il·luminació- i dinamitzar el nucli històric i els seus comerços, a més a més de proporcionar als ciutadans un element que permeti viure les festes amb il·lusió, malgrat totes les circumstàncies que s'arrosseguen de la pandèmia.

És per això que tothom que ho vulgui podrà penjar a l'arbre els seus desitjos per al 2021. Els comerços del Centre Històric repartiran targetes i cordills entre els seus clients per pode penjar els desitjos. En paraules de la regidora de Centre Històric, Claudina Relat Goberna, es tracta d'una campanya «amb un vessant emocional que vol connectar també amb el comerç de proximitat, artesanal i amb valors de la ciutat».

La instal·lació de l'arbre se suma a altres iniciatives que l'Ajuntament ha posat en marxa per ambientar els carrers de la ciutat i donar suport a la restauració i al comerç local, com ara la il·luminació nadalenca que es va encendre aquest dissabte, amb la col·laboració de les entitats de comerciants, o el sorteig que permetrà repartir 10.000 euros en vals de compra entre tota la gent que compri en botigues de Manresa o consumeixi en bars o restaurants de la ciutat.