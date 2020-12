El pessebre monumental estarà dedicat a Coaner

Amb estrictes mesures de seguretat sanitàries, el pròxim 19 de desembre s´inaugurarà el tradicional pessebre monumental al Casino. Obra del Grup Pessebrístic de Manresa, enguany estarà dedicat al conjunt de Coaner, a Sant Mateu de Bages, amb cases, castell i torre de defensa, l´església romànica de Sant Julià i el santuari. Aquests dies s´està acabant de muntar al Casino mateix. Enguany sota la direcció de Jordi Muro i Miquel Sensada.

A causa de l´emergència sanitària «ens hem hagut d´adaptar, però l´importat era fer el pessebre perquè ja és una tradició», ha explicat el president del Grup Pessebrístic, Francesc Villegas. «La seguretat hi serà tota».

La inauguració es farà a la sala d´actes del Casino i només hi podran assistir 30 persones. A l´exposició no hi podran haver més de 20 persones al mateix temps, i es prendran mesures per mantenir les distàncies amb els diorames i el propi pessebre. Hi haurà un circuit que els visitants hauran de seguir «sense entretenir-se al mig».

Segons Villegas «s´ha reproduït molt fidelment el conjunt de Coaner i s´ha aconseguit un molt bon pessebre». L´any passat va estar dedicat al conjunt monumental del castell de Fals, i el van visitar més de 10.000 persones.

L´exposició, que es podrà visitar fins el gener, inclourà 18 diorames, tres dels quals de Vidal Orive, una de les ànimes del pessebre monumental de Manresa traspassat recentment.