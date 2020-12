Un campament al pati del Casino substituirà la cavalcada de Manresa

Manresa no tindrà enguany la tradicional cavalcada de Reis a causa de la pandèmia. Tampoc el missatger reial, el príncep Assuan, no farà la seva habitual estada a la plaça Major per rebre les cartes dels nens i nenes. L´arribada dels Reis s´ha reinventat, i en aquesta ocasió Ses Majestats s´establiran en un campament al pati del Casino els dies 3, 4 i 5 de gener. L´organització és de l´Ajuntament de Manresa i de l´Agrupació Cultural del Bages, que farà 28 anys que organitza l´arribada dels Reis a la ciutat.

El pati del Casino tindrà una capacitat limitada, s´haurà de fer reserva prèvia i les famílies hi hauran d´accedir amb un màxim de 6 persones i sense trencar les bombolles de convivència.

Els visitants hauran de seguir un recorregut que estarà guiat per actors -n´hi participarà una trentena- a través del qual es podrà gaudir d´escenes de l´arribada dels Reis: la comitiva reial, la recollida de cartes per part del príncep Assuan, la preparació dels regals i del carbó, l´embelliment de les carrosses, el descans i altres tasques dels Reis d´Orient.

En una pantalla es projectaran les cavalcades d´altres anys. Segons va anunciar ahir l´Ajuntament de Manresa a través d´un comunicat, tot l´espai estarà curosament il·luminat i embellit. El dia 5 de gener es podrà veure en directe, a través d´una pantalla, com l´alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, rep els Reis a l´Ajuntament i com els lliura la clau de la ciutat per tal que puguin entrar a totes les cases dels nens i nenes de la ciutat.

L´entrada al campament serà pel passeig de Pere III, a la cruïlla amb el carrer de l´Arquitecte Oms i a tocar de l´entrada al Centre Cultural del Casino. Cada 15 minuts hi podran accedir 5 grups familiars.

Cal fer reserva a partir del 16 de desembre i fins al mateix 5 de gener a ajmanresa.fila12.cat. L´Ajuntament de Manresa recomana inscriure´s amb anticipació, ja que les places, seguint les normatives de Salut, seran limitades. A l´entrada i al llarg del recorregut hi haurà gel hidroalcohòlic. Es prendrà la temperatura a tots els visitants, caldrà dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat.

Com que el príncep Assuan tampoc no farà parada enguany a la plaça Major de Manresa, s´han repartit 31 bústies per tota la ciutat perquè tots els nens i nenes puguin fer arribar la seva carta als Reis d´Orient.

Es podrà fer a partir d´avui mateix. Les bústies són a totes les escoles, a la biblioteca del Casino i a la de l´Ateneu Les Bases, a la ludoteca Ludugurus, als centres oberts municipals, al Centre Cultural El Casino i a l´escola de l´Hospital de Sant Joan de Déu.

N´hi haurà dues més dissenyades per l´Agrupació Cultural del Bages. Una acompanyarà l´arbre de Nadal del teatre Kursaal també a partir d´avui i al llarg de les festes nadalenques. La segona serà dins del campament del Casino.

Una de les opcions que s´havien estudiat per la cavalcada era fer sortir només els personatges principals des de diferents punts de la ciutat. Finalment s´ha optat, però, pel campament al Casino.