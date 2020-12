Manresa és avui i demà una de les 13 ciutats catalanes on poden votar els romanesos

A Manresa, segons la darrera actualització del padró d´immigració elaborat per l´Ajuntament, corresponent al 31 de desembre del 2019, hi vivien 1.250 persones de Romania. Després del Marroc, és la segona comunitat més nombrosa de la ciutat. Aquesta ha estat una de les raons de pes per convertir la capital del Bages en una de les tretze ciutats de Catalunya on, avui i demà, es podrà votar en les eleccions al Parlament i al Senat de Romania.

La seu electoral -en total n´hi ha 18 repartides pel país- serà al Palau Firal, entre les 7 del matí i les 9 del vespre, avui i demà. Un espai que s´ha triat per poder respectar totes les mesures de seguretat imposades per la pandèmia. En aquesta seu hi podran exercir el seu dret a vot totes les persones de nacionalitat romanesa de Catalunya que ho vulguin, és a dir, que no només ho podran fer les residents a Manresa i comarca.

No és el primer cop que la capital del Bages esdevé seu electoral per a unes eleccions romaneses. El novembre de fa un any ja es va estrenar en aquest paper per a les eleccions presidencials, que van requerir dues voltes. En aquella ocasió la seu electoral, els caps de setmana del 9 i 10 de novembre i del 23 i 24 de novembre, va ser la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, al carrer de les Saleses. En la segona volta es van emetre gairebé un miler de vots.

El canvi de seu electoral, tal com han explicat els organitzadors, és degut als estrictes protocols establerts pel consolat romanès a Barcelona per encàrrec de l´ambaixada situada a la capital de l´Estat espanyol arran de la pandèmia per tal d´evitar contagis.

Romania sempre ha format part del rànquing dels deu principals grups nacionals amb presència a Manresa. De fet, d´ençà que es comptabilitza la població estrangera, ocupa el segon lloc, només darrere del Marroc.

El desembre del 2007 a Manresa hi havia 1.357 persones d´aquest país del sud-est d´Europa, de manera que, amb el pas dels anys, la quantitat d´habitants més aviat ha anat a la baixa.

A Manresa hi ha l´Associació Cultural Romanesa de Manresa i del Bages, que té com a presidenta Gina Sonia Plopu, que va formar part de la llista d´ERC en les darreres municipals. Anualment, organitzen un concert de Nadal al teatre Conservatori.