Manresa encara no ha cobrat el que li toca per la categoria de ciutat gran

Manresa va recuperar el reconeixement de la categoria de ciutat gran per part de l´Estat per haver superat els 75.000 habitants, però encara no ha rebut els diners que li pertoquen per aquesta condició. Segons el PSC, el govern municipal d´ERC i Junts els va pressupostar enguany «per desconeixement». Ara que els pressupostos generals de l´Estat han estat aprovats pel Congrés i un cop rebin el vistiplau definitiu del Senat, sí que han d´arribar.

El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, ha explicat que «Manresa no podia tenir els ingressos extraordinaris per ser ciutat gran fins que no s´aprovessin els pressupostos generals de l´Estat».

Segons el portaveu socialista, es tracta d´una llei tan tècnica que ha calgut informar-se bé per saber què estava passant amb aquestes transferències. «Com que teníem el paper de l´INE que ens confirmava que en tornàvem a tenir dret, l´equip de govern va posar una previsió de majors ingressos de les transferències de l´Estat per a aquest 2020. Va ser un error per desconeixement pensar que tenir dret volia dir que els diners es podien pressupostar».

González ha explicat que això passa perquè l´Estat està funcionant des del 2018 amb pressupostos prorrogats. «I, en aquesta situació, Manresa i les altres ciutats que puguin estar en el dret de pujar de categoria i d´ingressos estatals es veuen obligades a esperar a tenir el canvi de categoria i, per tant, els majors ingressos».

El polític socialista ha celebrat l´aprovació dels pressupostos de l´Estat amb el suport de PdeCat i ERC, el que obre un escenari diferent del de fa uns mesos «quan la majoria parlamentària al Congrés que va propiciar la moció de censura i una investidura després de les darreres eleccions generals no va ser capaç d´arribar a un acord per aprovar uns pressupostos generals de l´Estat, malgrat que aquells pressupostos eren també molt bons com els aprovats ara pel Congrés dels Diputats».

El portaveu socialista afegeix que «si tots els grups que van donar suport a la moció i a la investidura haguessin aprovat un pressupost quan tocava, Manresa ja hauria canviat de categoria i tindria més ingressos estatals. No va ser així en aquell moment, però sí ara».