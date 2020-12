Plataforma d’aliments, l’UCI de Manresa en l’àmbit social

«Jo crec que el que estem veient a les UCI, que estan col·lapsades, en l´àmbit social és el que estem vivint aquí. Socialment, estem a l´UCI». Sor Lucía Caram il·lustra amb aquestes paraules la situació que està vivint a la plataforma d´aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, on la pandèmia no només ha incrementat el nombre d´usuaris sinó també el grau de la dependència que en tenen.

Caram recorda que «l´abril del 2009 [quan va néixer la plataforma fruit de la crisi immobiliària] ja teníem 45 famílies i vam decidir fer una recollida d´aliments a Manresa i una plataforma ciutadana de solidaritat. El juliol del 2009 teníem unes 250 famílies. Abans de la pandèmia, vam arribar a unes 1.200-1.300 famílies, i amb la pandèmia en tenim en aquest moment 2.000. Atenem el 10% de la població de Manresa, però és que, a més a més, si abans donaves a algunes famílies un cop de mà al mes per acabar-lo, ara el que estàs donant és el 100%». És a dir que en depenen totalment.

La fundació ha fet un vídeo on explica el funcionament de la plataforma, que fa el repartiment els dissabtes al matí i els dilluns a la tarda en un local de la carretera de Vic. Els usuaris han de portar el document necessari per rebre l´ajuda i, un cop comprovat, passen a fer una segona cua a l´interior del recinte per evitar aglomeracions a la vorera i rebre els aliments.

Moltes famílies són de l´estranger. És el cas d´Iramar de Verol, de Veneçuela, que està esperant tenir els papers en regla per buscar feina, i que expressa el seu agraïment per la «qualitat dels productes» i l´atenció dels voluntaris. I el de Sandra García, de Colòmbia, que té un fill de sis anys i s´ha quedat sense feina.

El menjar que rep una persona no musulmana inclou verdura congelada, pollastre, peix i vedella, explica Astrid Ardura. Ella és una dels 250 voluntaris de la plataforma. També ho són Pilar Rovira, que afirma que és una tasca que «m´omple moltíssim», i Pilar Mascaró, que comenta que molta gent està molt sola i que, en alguns casos, ni els seus veïns ni la seva família no saben la difícil situació que estan passant. «Venen espantats fins que veuen que som una família i tractem tothom igual».

Gràcies a les col·laboracions que reben i a les aportacions del Banc dels Aliments i de l´Obra Social de La Caixa cap usuari s´ha quedat sense menjar, expliquen.