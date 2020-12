Romanesos de la regió central voten a Manresa entre gel i mascaretes

Mascaretes, guants, gel desinfectant i un circuit circular per evitar creuaments entre persones. Són algunes de les mesures bàsiques que s´han hagut d´adoptar enguany per garantir la seguretat i evitar el màxim el possible risc de contagi per covid a les eleccions que romanesos residents a Catalunya celebrava ahir al Palau Firal de Manresa per triar la nova composició del Congrés i el Senat del seu país. Manresa és una de les 18 seus de 13 ciutats catalanes on aquest col·lectiu pot votar.

La covid ha fet que aquestes eleccions siguin excepcionals i molt diferents a les presidencials que aquest mateix col·lectiu ja va celebrar l´any passat també a la capital del Bages. Així ho reconeixia ahir la presidenta de l´Associació Cultural Romanesa de Manresa i del Bages, i una de les responsables de les 9 meses que hi havia al Palau Firal, Gina Sonia Plopu, i temia que aquestes circumstàncies puguin fer créixer l´abstenció entre els romanesos que viuen a Catalunya.

Tenen dos dies per votar (ahir i avui de 7 del matí a 9 del vespre), però diu que la por, el possible desconcert pel canvi de lloc de la seu de votació i el fet que sigui als afores de la ciutat (l´any passat es va votar a la Casa per la Solidaritat i la PauFlors Sirera), poden influir negativament. Diu que tampoc hi juga a favor el confinament municipal perquè «tot i que tenim un justificant per votar que ens permet sortir del municipi, potser hi ha gent que no ho sap». La primera jornada electoral va finalitzar a les 9 del vespre d´ahir amb 71 vots emesos, i l´any passat, la segona volta de les presidencials (amb tres dies d´eleccions) es va tancar amb gairebé un miler devots.

Més enllà de les dades, que se sabran aquesta nit després d´una segona jornada que s´espera més participativa, la peculiaritat d´aquestes eleccions són les mesures anticovid, que segueixen el mateix procediment tant ahir com avui.

A l´entrada del recinte es pren la temperatura a tots els electors, i un cop a dins han de seguir un circuit marcat a terra per votar. Els mateixos han d´introduir el DNI en un dispositiu connectat a un sistema informàtic que ja té identificat cada votant «de manera que nosaltres no hem de tocar físicament el seu DNI», explicava Ploplu. Tampoc les paperetes, que en aquest cas són uns petits llibrets que el votant ha de segellar indicant els candidats amb un tampó «que netegem cada cop que s´ha fet servir». I si ho fan a la cabina, «la desinfectem».

Els protocols els ha ordenat el consolat romanès a Barcelona per encàrrec de l´ambaixada de Romania a Madrid, i també han implicat un canvi de seu a un local prou ampli i espaiós com per garantir els dos metres mínims de distància entre els 9 membres de les meses, a l´hora que la capacitat dins del recinte està limitada a 18 persones en total, de manera que n´hi pot haver 9 votant al mateix moment.