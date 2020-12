Àngels Chacón destaca els projectes Mil·lenari 2025 i Manresa 2022 per dinamitzar el Bages

Aquest dilluns, la candidata del Partit Demòcrata a la Presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, ha visitat el Bages per conèixer els projectes Mil·lenari 2025 i Manresa 2022. "Són projectes importantíssims per la comarca del Bages, projectes que la posicionaran, la potenciaran i enfortiran la seva singularitat com a territori" ha destacat Àngels Chacón.

Acompanyada pel President del Partit Demòcrata, David Bonvehí i per la Presidenta Comarcal del Partit Demòcrata al Bages, Ivet Castaño, la candidata a la Presidència de la Generalitat ha visitat l'Abadia de Montserrat on s'ha reunit amb l'abadessa de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar. Chacón ha valorat molt positivament el projecte Mil·lenari 2025 que el monestir impulsarà per celebrar els seus mil anys de vida i que permetrà dinamitzar encara més un dels pols d'atracció turística més rellevants pel país. La candidata a la Presidència de la Generalitat ha explicat que "el Partit Demòcrata ha inclòs esmenes importants pel Bages als Pressupostos Generals de l'Estat com una dotació econòmica per Montserrat per compensar la disminució d'ingressos que ha provocat la Covid".

Chacón ha aprofitat l'ocasió per compartir inquietuds amb representants de les entitats de Montserrat a qui ha assegurat que "dinamitzar econòmicament i turísticament el Bages és clau pel nostre país perquè ens posiciona al món i genera riquesa i llocs de treball". D'aquesta manera, es pretén garantir la continuïtat dels seus serveis i actuacions i la gestió del dia a dia del seu Parc Natural.

Chacón ha estat convidada a Canal Taronja, on s'han posat sobre la taula qüestions com la gestió per part del govern d'aquesta crisi, posant de manifest que "l'adopció de mesures ha de prioritzar sempre la salut de les persones, però coneixent quina és la realitat. Tancament d'activitats sí, però ha d'anar acompanyada amb procediments que entenguin el funcionament de l'economia productiva. "Chacón també ha volgut remarcar quin és el model de país que defensa el Partit Demòcrata "volem que Catalunya torni a ser un país d'oportunitats, que generi riquesa i que tornem a recuperar la fortalesa", tot afegint que "si no som forts econòmicament, no serem mai independents, no serà sostenible la cobertura social de les persones."

La candidata del Partit Demòcrata a la Presidència de la Generalitat ha visitat la Cova de Sant Ignasi de Manresa, on ha estat rebuda per Lluís Magriñà, director del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana; Francesc de Puig, patró de la Cova i per Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat de Manresa. La trobada ha girat entorn del projecte Manresa 2022, una aposta estratègica de la ciutat, oberta i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys d'Ignasi de Loiola a Manresa. La candidata ha destacat que "aquests projectes són claus per la ciutat perquè la dinamitzen econòmica, socialment i culturalment i la fan atractiva pel turisme, especialment el cultural". Chacón ha remarcat que Manresa 2022 és una aposta estratègica que ha de permetre internacionalitzar la ciutat, fer-la més competitiva per tal que esdevingui destinació turística de referència i creï riquesa al territori.

Àngels Chacón ha agraït l'acollida de la comarca i ha pres nota de totes les demandes i preocupacions de les persones i sectors amb qui ha compartit debat. "Cal més empatia i compromís amb els ciutadans", ha indicat.