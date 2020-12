L´Associació de Veïns del Xup ha portat al Síndic de Greuges la polèmica pel preu del bus. El barri, apartat de la ciutat, reclama figurar dins dels itineraris del bus urbà de Manresa i així pagar una tarifa similar a la resta de ciutadans per moure´s en transport públic pel municipi. En aquest moment l´empresa Sagalés ofereix el servei de bus entre el Xup i la ciutat, però el preu per desplaçar-se és més car que el dels busos urbans.

Els veïns del Xup han de pagar 2,40 euros per trajecte sempre per desplaçar-se a Manresa i el bus urbà de la ciutat costa, actualment, 2 euros cada viatge. Ara que han portat el cas al Síndic, esperen que l´Ajuntament mogui fitxa, ja que els veïns se senten decebuts amb el govern municipal, en no haver accedit, fins ara, a la demanda veïnal del Xup. «Se´n renten les mans i l´empresa concessionària fa la seva proposta a l´hora d´oferir el servei. El cas és que tenen poc en compte la realitat del barri, i és que estar a certa distància de la ciutat fa que haguem d´agafar el bus sempre que hem d´anar a la ciutat», explica la presidenta de l´entitat veïnal, Virginia López.

El barri va recuperar la setmana passada les freqüència habituals del bus després que l´empresa modifiqués l´horari arran de la pandèmia. Ara hi ha busos cada mitja hora. La reducció de l´horari va molestar els veïns, que reivindicaven tenir una millor connexió amb Manresa. L´associació va fer pública una carta en què expressaven els greuges que tenen al barri, i entre les reivindicacions hi havia la necessitat d´ajustar «el servei de bus a les necessitats dels veïns i que sigui concebut com a bus urbà» perquè el barri «forma part de Manresa i, per tant, no té cap lògica que sigui interurbà». Així, els veïns del Xup tenen dues targetes de bus.