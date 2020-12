La funerària Eternam ofereix els primers taüts de 152 euros

L´empresa Eternam Funerària Barcelona, amb seu a Manresa, serà la primera de l´Estat espanyol a vendre uns taüts de cartró amb un preu de 152 euros, que oferirà a partir del mes vinent.

Els taüts són un invent de Javier Ferrándiz, un enginyer informàtic de Madrid que els va patentar després de superar multitud d´entrebancs. Són de cartró reciclat, lleugers, plegables i aptes per a enterraments i per a incineracions. Per llençar-los al mercat va crear l´empresa RestGreen.

A la manresana Eternam hi treballa Aureli Sánchez, que presideix la patronal de petites funeràries Esfune, nascuda amb l´objectiu d´aconseguir la liberalització real dels serveis funeraris, el suport i l´assessorament als seus usuaris i la dignificació de la professió funerària. Explica que el preu del fèretre és de 112,53 euros la unitat al qual s´han d´afegir els 36 del transport, el cost laboral del muntatge i l´entapissat interior i el coixí, amb el preu final de 152 euros amb l´IVA inclòs.

Per a Eternam, l´oferiment del fèretre no respon a criteris d´estalvi sinó mediambientals i ecològics. Alhora, la funerària fa saber que el fabricant de fèretres, a banda de l´autorització sanitària del Ministeri de Sanitat, té l´autorització sanitària del Departament de Salut de la Generalitat.

El fèretre pesa 11 quilos màxim i es pot muntar en pocs minuts sense necessitat d´eines però el principal avantatge és que, en el cas de fer-lo servir enterraments, la terra absorbeix completament el taüt en menys de dos anys perquè és biodegradable i que en el cas de les incineracions necessita menys temps i energia i pràcticament no genera cendres, si es compara amb un de fusta.