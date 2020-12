Campanya preventiva a instituts i universitats de Manresa sobre les malalties de transmissió sexual

L'Oficina Jove del Bages farà una acció preventiva als instituts i a les universitats per informar sobre les malalties de transmissió sexual

L'Oficina Jove del Bages durà a terme una campanya preventiva als instituts i a les universitats de Manresa per informar sobre les malalties de transmissió sexual (MTS), especialment del VIH-Sida, amb l'objectiu de lluitar contra la seva propagació, del 9 al 18 de desembre.

Dimarts 1 de desembre es va celebrar, com cada any des de 1988, el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Tot i que s'han fet molts progressos pel que fa a estudis, tractaments i atenció a les persones afectades pel VIH, encara queda molt camí per recórrer. La SIDA està envoltada d'estigmes i discriminació, que dificulten la seva detecció abans de patir els seus símptomes.

L'objectiu de la campanya, segons l'Ajuntament de Manresa, és proporcionar informació per a conèixer millor les malalties de transmissió sexual i, concretament, la SIDA, i conèixer les mesures de prevenció. Alhora, poder reflexionar amb les persones joves sobre les pràctiques afectives i sexuals i minimitzar els riscos.

Per una banda, als centres educatius de secundària es realitzarà la dinàmica 'VIH: mites i realitats', que consisteix a classificar diverses afirmacions sobre el VIH – SIDA i les mesures de prevenció en verdaderes o falses. Aquesta acció es durà a terme a les estones d'esbarjo de l'alumnat durant l'horari habitual del punt al pati de cada centre.

Per altra banda, a les universitats UManresa-FUB i UPC Manresa, s'utilitzarà l'aplicació Kahoot, una pàgina web que permet fer concursos de preguntes tipus test amb diverses persones a la vegada a través del mòbil. En aquest cas, les preguntes estaran encarades a les MTS en general, per donar una informació més àmplia a les persones joves universitàries. Aquesta activitat es desenvoluparà els dies 15 i 16 de desembre a la UManresa-FUB de 10.45 a 11.30 h i de 17.45 a 18.15 h, i a la UPC Manresa d'11.45 a 12.30 h i de 18.30 h a 19 h.

Les dinamitzadores del punt al campus i el punt al pati repartiran llaços vermells i preservatius masculins o femenins a aquelles persones joves que participin de l'activitat.