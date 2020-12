La CGT demana a l'Ajuntament com farà la campanya per reduir voluminosos amb el servei retallat des del 2011

La secció sindical de la CGT a FCC Medi Ambient ha volgut fer pública la seva "sorpresa" després de conèixer la campanya que ha posat en marxa l'Ajuntament de Manresa, on insisteix a convidar la ciutadania a trucar al 010 quan vulgui desfer-se de mobles i de trastos vells per tal d'evitar que aquests voluminosos acabin al costat dels contenidors com passa massa sovint. El sindicat no descarta mobilitzacions si les seves demandes, que fa notar que fa molt temps que reivindica, són ignorades de nou pel consistori.

Segons la CGT, la crida al civisme i a trucar al 010 "està molt bé, però el que realment ens sorprèn i preocupa és com volen recollir l'augment assegurat de mobles i de trastos vells que la gent traurà al carrer a causa d'aquesta crida" tenint en compte que "aquest servei va ser retallat el 2011, quan van eliminar un dels dos camions que recollia voluminosos, i ara per ara qui s'encarrega de recollir els mobles i els trastos vells generats per les 78.000 persones que hi ha a Manresa són només dos companys operaris de 62 i de 55 anys, respectivament, que tot i que s'han anat fent grans i les retallades, recullen el doble de tones que fa quatre anys".

El sindicat remarca que, "tenint en compte que any rere any el pressupost de la neteja municipal ha anat pujant progressivament i de forma notable, no entenem per què no s'han augmentat els recursos humans i materials". Es demana: "on van a parar aquests diners?"

Remarca que "la ciutat necessita urgentment més personal humà, més maquinària i renovar la vella perquè és perillosa i perquè cau a trossos. Des de el nostre sindicat estem farts d'avisar i probablement ens veurem obligats a sortir al carrer si l'Ajuntament no reacciona davant les necessitats de la ciutat i de la plantilla de FCC Medi Ambient a Manresa", rebla.