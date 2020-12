Connexió directa entre el sector del Carrefour i la carretera de Vic a finals del 2022

Un dels vials estratègics pel futur de Manresa, l'avinguda dels Països Catalans, permetrà connectar el polígon dels Trullols, on hi ha l'hipermercat Carrefour, amb la carretera de Vic, a l'alçada de la plaça Prat de la Riba, a finals de l'any 2022.

Hi ha en marxa les obres des de Prat de la Riba fins al carrer de Viladordis, però quedava pendent el tram per enllaçar amb el sector dels Trullols perquè l'avinguda dels Països Catalans tingués connexió de cap a cap. Avui, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha anunciat que el pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2021 conté 700.000 euros d'inversió per començar les obres des del carrer Viladordis als Trullols, amb la previsió de completar-les a finals del 2022.

Les obres en marxa de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans de Prat de la Riba fins al carrer Viladordis deixaven pendents menys de dos-cents metres de vial per connectar-la al tram que ara mor davant del Decathlon, als Trullols.

Avui s'ha donat a conèixer que la necessària connexió perquè funcioni com una autèntica prolongació de l'avinguda de les Bases i faci de ronda de circumval·lació ja té diners assignats al pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2021, que permetran començar l'obra per donar continuïtat al tram hores d'ara en construcció.

Les màquines ja treballen en la prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, que anirà de la carretera de Viladordis fins a la rotonda de Prat de la Riba.

Es tracta d'una de les obres més importants dels darrers anys a Manresa, tant per la seva magnitud –es convertirà en una ronda de circulació interior de la ciutat que ha de descongestionar el centre– com pel volum econòmic. Suposa una inversió de 4,3 milions d'euros. El 60% va a càrrec de la Generalitat i la resta l'assumeixen l'Ajuntament i Aigües de Manresa, que hi farà un nou col·lector. Es preveu que durin un any.

Quan acabin a finals de l'any que ve, la previsió és que les màquines no aturin la seva activitat i treballin un any més fins fins a finals del 2022 per completar l'obra.