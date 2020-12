L'empresària Alba Rojas participa al cicle Mirades Transformades pel Coronavirus

El proper dijous 17 de desembre, a les 7 de la tarda, hi haurà la segona de les Mirades Transformades pel Coronavirus, dins el cicle online Mirades per Transformar que organitza el Grup Inspiració 2022. En aquesta nova edició es portarà a terme un diàleg parlant de solidaritat alimentària durant el temps de confinament arrel de la covid-19. En aquesta ocasió, hi participarà l'empresària Alba Rojas, coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i sòcia de treball de Frescoop, i la conducció de la conversa serà a càrrec del músic i membre de Inspiració 2022, Natxo Tarrés.

El cicle Mirades per Transformar vol ajudar a donar llum i sentit al que s'està vivint. En aquests mesos de pandèmia, enmig de la malaltia i de la mort, s'han viscut també experiències de transformació. Es dedicaran aquestes sessions del cicle a escoltar persones que donaran el seu testimoni i es dialogarà amb elles per tal de poder créixer junts.

Per connectar-se a aquesta segona conversa online es farà a través de Google Meet i només caldrà clicar el dia i l'hora indicats en aquest enllaç. Els que es connecten per ordinador només necessiten tocar l'enllaç a la reunió i seguir les indicacions en pantalla per sol·licitar unir-se a la trobada. Els que ho fan per mòbil o tauleta, necessiten entrar abans en un compte de Google o de Gmail.

L'artista i membre del grup Inspiració 2022, Lourdes Fisa, és l'autora de la il·lustració del cartell que serveix per anunciar el cicle Mirades per Transformar.



Què és Inspiració 2022?



Inspiració 2022 és un grup ampli i variat de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: "la commemoració d'una transformació espiritual" viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti "l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual" en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.