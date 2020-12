El nou pressupost de l'Ajuntament de Manresa creix en 5 milions d'euros

El govern municipal presentarà al proper Ple Municipal una proposta de pressupost que creix el 5,45% (passa dels 91 milions del 2020 a més de 96 milions) i està molt determinat per l'impacte de la pandèmia.

Sense més ingressos pel fet que l'Ajuntament va aprovar una congelació dels impostos municipals, s'ha fet un esforç per dedicar fons en polítiques socials i de reactivació econòmica.

La inversió passa de 10,6 a 14,3 milions i torna a xifres inèdites a Manresa des de de fa una dècada, per la qual cosa es podran tirar endavant actuacions rellevants com la segona fase de l'avinguda dels Països Catalans, per connectar-la amb els Trullols, entre altres.

"Uns pressupostos diferents, que han de donar la millor resposta possible a una situació excepcional i sense precedents". Així ha definit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la proposta de comptes municipals per al 2021, que es presentaran al proper Ple Municipal, previst per al 17 de desembre. Aquest migdia, l'alcalde n'ha fet la presentació juntament amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent Torras.

La proposta de pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2021 puja a 96.122.008 euros. L'increment respecte el 2020 és de 5.128.386 euros, xifra que representa un 5,64%. És el pressupost més elevat del consistori manresà des de l'any 2009. A partir del 2010 es va situar per sota el llindar dels 90 milions i va arribar a baixar fins als 73,9 (2015). A partir d'aleshores s'ha anat incrementant, fins als 90,1 del 2020 i els 96,1 de la proposta per al 2021.

Marcats per la crisi

En la presentació s'ha fet molta incidència en el fet que són uns pressupostos marcats absolutament per la crisi de la covid-19.

De fet, una primera mesura per donar resposta a la situació va ser no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania: el Ple ja va aprovar aquest octubre la congelació les ordenances fiscals per al 2021. En aquest context, tal com ha explicat l'alcalde, "amb els mateixos diners hem de donar resposta a una situació complexa", ja que la despesa s'ha incrementat notablement, sobretot en el capítol de personal (el consistori haurà d'aplicar l'augment salarial del 0,9% decidit pel govern c entral), i en necessitats socials i d'ocupació a les quals es dona resposta.

Tal com ha explicat el regidor Valentí Junyent Torras, amb l'increment irrellevant de la recaptació per la via d'impostos directes, indirectes, taxes i preus públics, els ingressos pugen principalment per l'efecte de l'increment de les transferències i subvencions d'altres administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat, Fons Feder), cosa que permet tirar endavant un volum d'inversions molt notable.

En el capítol de despeses, l'Ajuntament fa un esforç extra en aspectes d'acció i inclusió social: així, s'incrementa en 5 professionals l'estructura del servei per donar una millor resposta a les situacions de vulnerabilitat; es dobla la partida d'aliments, hi haurà més beques menjador, que enguany (amb un increment també del suport de la Generalitat), arribaran a 1.400 infants, gairebé el doble que fins ara; i es destinen 257.000 euros a l'alberg social, en el seu primer any sencer de funcionament.

Un esment especial mereixen també les partides destinades a reactivació econòmica. Es destinaran prop de 5 milions d'euros a polítiques d'ocupació, es contractarà més personal i hi haurà un reforç de l'economia social i solidària. També s'eleven fins a 400.000 euros els fons destinats a polítiques d'habitatge (ajuts al lloguer, microcrèdits, habitatge dotacional, masoveria...) i puja mig milió d'euros el pressupost dedicat a neteja d'equipaments educatius, culturals i d'atenció ciutadana, com a mesura de prevenció i higiene per la Covid-19.



Més volum d'inversions



El capítol dedicat a inversions s'eleva fins a 14,3 milions, la xifra més alta des del 2009 i que representa un increment del 34% (3,66 milions d'euros), respecte l'any anterior Per fer-hi front, l'Ajuntament podrà demanar un crèdit bancari de 7,6 milions d'euros (pel fet, tal com ha dit l'alcalde, que "la bona feina en la gestió pressupostària els darrers anys permet seguir reduint el deute i podem demanar crèdit"), així com l'augment dels fons provinents de la Diputació de Barcelona (3,2 milions), Feder (890.000), Generalitat de Catalunya (550.000) i Aigües de Manresa (470.000).

Tot plegat servirà per poder fer front a inversions molt rellevants, les quals, segons l'alcalde, "per si mateixes ja són un motor de transformació de la ciutat però també són generadores de de llocs de treball, de millora de la qualitat de vida de la ciutat i les persones".

Entre les més rellevants, en la presentació s'ha esmentat l'avinguda dels Països Catalans, a la qual es destinen més d'un milió d'euros al tram nord (ja en obres, des de la plaça del Mil·lenari fins al carrer Viladordis), però també 700.000 euros per afrontar la segona fase, que ha d'unir el carrer de Viladordis i el sector dels Trullols. Amb aquesta segona fase es completarà una infraestructura bàsica per a la mobilitat de la ciutat, que connectarà barris i ha de reduir notablement el trànsit a l'interior de la ciutat.

Encara en espai públic, el pressupost també inclou la urbanització del passeig del Riu (entre la plaça del Mil·lenari i el pont de Sant Francesc), que s'iniciarà ben aviat amb l'enderroc de la Carpa del Riu, l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi i la urbanització del carrer Sant Andreu.

L'alcalde ha remarcat la importància d'aquestes actuacions per posar valor el parc del Cardener, ampliar l'illa de vianants del Centre Històric i generar un nou espai públic a l'entrada del barri de les Escodines que, alhora, serà la plaça d'accés al nou Museu del Barroc. Com els darrers anys, s'invertirà més d'un milió d'euros en el Pla de Millora de l'Espai Urbà (voreres, calçades, parcs infantils i també camins) i 285.000 euros en millores en la mobilitat (zones 30, sincr onització de semàfors, etc).

En el capítol d'adquisició de terrenys s'hi inclou el pagament d'interessos del solar de les Saleses, i els pagaments per la compra de l'edifici Impuls, al sector del Centre Tecnològic, i la finca de la carretera de Vic 100 que permetrà posteriorment fer l'enderroc i ampliar l'espai públic al sector de la Bonavista.

En equipaments, destaca la inversió de 2,5 milions (entre obra i museïtzació) del Museu del Barroc, que "ha d'esdevenir un gran equipament de país i que reforça la capitalitat de la ciutat", el nou camp de futbol de la Balconada, amb una inversió de 415.000 euros, i els accessos verticals i obrador compartit del Mercat de Puigmercadal.

També es destinaran partides per fer front a l'emergència climàtica com la instal·lació d'un sostre solar per produir energia per a les dependències municipials i la progressiva renovació de la flota de vehicles per altres de més sostenibles. S'invertiran també 250.000 euros en millores de centres educatius, i quantitats importants a la fàbrica del Salt, la nova oficina de turisme i l'Anònima.

L'alcalde ha assegurat que tancar el pressupost, que ja ha estat presentat a tots els grups municipals, no ha estat fàcil però considera que la proposta que es presentarà al ple "dibuixa un horitzó de futur esperançador per a tothom".

Podeu consultar informació més detallada del Pressupost 2021 clicant aquí.