A la plaça Major de Manresa i voltants el comerç aguanta malgrat l’epidèmia

Un èxit. Així és com qualifica l´Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants de Manresa que el darrer recompte d´establiments en funcionament realitzat per l´entitat mostri que hi ha 95 baixos comercials oberts, només un menys que abans de l´epidèmia.

El novembre del 2019 es van comptabilitzar 96 baixos comercials amb la persiana apujada. El novembre del 2020 han estat 95. Per a l´entitat comercial es tracta d´una bona notícia. No hi ha hagut cap daltabaix i un comerç menys en activitat en un any de pandèmia consideren que és una demostració de fortalesa.

Oimés si es té en compte que hi ha hagut una remuntada en relació a la situació del passat mes de maig.

L´associació de comerciants d´aquest sector del Barri Antic de Manresa fa recompte de persianes apujades i abaixades dos cops l´any, al maig i al novembre, des del 2012.

El recompte del maig passat no el van fer públic perquè amb l´impacte del confinament van considerar que el seu resultat no seria representatiu. Fins i tot era possible que comerços tancats circumstancialment no ho estiguessin de forma definitiva. Així que van optar per esperar al novembre per comparar les dades amb el novembre anterior.

Les dades del mes de maig han estat incloses per donar continuïtat a l´estadística que es va començar a elaborar -i que aquest diari publica- des del maig de l´any 2012, fa 8 anys i mig.

El maig es van comptabilitzar 91 botigues obertes, cinc menys que sis mesos abans. Una davallada important. En total, les persianes abaixades eren 64. La dada era dura perquè només en dues ocasions en el període analitzat hi ha hagut més botigues tancades: el novembre del 2016 (65) i el maig del 2017 (66). Va ser el moment en què l´oferta comercial del sector va tocar fons. Tornant al maig passat, les 91 botigues en funcionament comptabilitzades obrien la incògnita de si al novembre continuaria la pèrdua de pes comercial o no. I no ha estat així, quatre espais comercials han recuperat l´activitat i això ha estat una forta injecció de moral.

Cal fer un esment especial al sector del Carme, Cap del Rec Nord i Infants en el què per primer cop hi ha el mateix nombre d´establiments en funcionament que el maig del 2012: vint-i-cinc comerços oberts i vuit baixos comercials sense activitat.

A la resta hi ha hagut pèrdues. Al sector de Sobrerroca, Plaça Major, Cap del Rec Sud, Arcs de Santa Llúcia, Baixada del Pòpul, Baixada de la Seu i Codinella, el 2012 hi havia 47 comerços en funcionament i ara n´hi ha 38.

Als carrers Sant Miquel, Sabateria, Sant Pere i Beates s´ha passat de 32 a 29. El que ha rebut més impacte és el sector del Joc de la Pilota, plaça Drets i carrer Serarols, que ha passat de 10 a només 3. Si el maig del 2012 hi havia, en total, 114 comerços oberts actualment n´hi ha 95, 19 menys.

Els comerciants insisteixen a demanar un aparcament a preus assequibles a l´exterior de l´Anònima mentre no s´edifiqui al sector i hi hagi el pàrquing subterrani previst.

Consideren necessari «aprofitar aquest espai per solucionar el greu problema d´aparcament que té aquesta part del Centre Històric». Reiteren també la demanda de posar en marxa una línia de microbús que uneixi diferents punts de la ciutat amb sortida i arribada a la Cova.