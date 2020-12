Les Escodines triarà entre fotomultes i un canvi de sentit per treure cotxes del barri

«El mal comportament del paviment actual s´explica per la funcionalitat del carrer, que suporta un trànsit rodat molt intens i una solució de pavimentació poc adequada». És el que diu el projecte tècnic corresponent a la urbanització dels carrers de les Escodines i de Sant Bartomeu, que l´Ajuntament ha posat a concurs amb un pressupost de 135.ooo euros.

L´estiu del 2006 van començar les obres per urbanitzar els dos vials, que van incloure la plaça de Sant Ignasi i el carrer de Viladordis. Havien de durar mig any però no es van donar per acabades fins el desembre del 2007. Poc més d´un any després, les llambordes ballaven i els vials presentaven un estat de deteriorament important.

Al marge de la deficiència de l´obra a l´hora d´executar-la, l´aleshores president veïnal, Josep Trench, va denunciar que, si bé quan es va fer la reurbanització els carrers en qüestió van passar a ser de prioritat invertida, és a dir, que els cotxes no hi poden circular a més de ?? km/h, a l´hora de la veritat n´hi havia pocs que ho fessin, amb el perill que això suposava, i que suposa, en uns vials més aviat estrets i que no tenen voreres.

Els veïns van decidir que no pagarien el tercer termini de les contribucions fins que no ho reparessin. Finalment, va ser l´Ajuntament el que ho va fer a càrrec de la garantia d´obres perquè l´empresa responsable no ho va voler assumir. El març del 2013 van començar les obres per resoldre els nyaps que havien quedat pendents. Es van finançar amb el que l´Ajuntament va deixar de pagar a la constructora que les va fer el 2006 i amb les contribucions especials que havien d´acabar de pagar els veïns. Properament, els dos carrers es tornaran a urbanitzar. Tres cops en quinze anys.

Les Escodines vol aprofitar la reurbanització dels carrers de les Escodines i Sant Bartomeu per treure trànsit del barri, cosa que fa anys de reclama. La presidenta de l´associació de veïns, Carme Carrió, ha explicat a Regió7 que damunt la taula hi ha dues opcions que passen per posar fotomultes o bé per fer un canvi del sentit de circulació dels dos vials esmentats, de manera que els conductors no els puguin utilitzar, com ara, com una drecera per arribar a l´Hospital Sant Joan de Déu i al barri de la Balconada.

Pel que fa al canvi de sentit, la dirigent veïnal comenta que la idea és eliminar el trànsit que ara accedeix a les Escodines des de la Via i la plaça de Sant Ignasi, atès que si es fa el carrer de baixada només hi podran passar els que hi arribin pel carrer dels Caputxins perquè el Nou de Santa Clara, que també hi connecta, és de pujada. La idea continua sent la mateixa: treure trànsit d´uns vials estrets que haurien de tenir com a principals protagonistes els vianants, cosa que no passa actualment.

Carrió explica que tenen el «compromís de l´Ajuntament» que aquest exposarà als veïns dels dos vials afectats els pros i els contres de posar fotomultes com al carrer de Sobrerroca i a la plaça Gispert o de canviar el sentit del trànsit per tal que siguin ells els qui decideixin. La presidenta veïnal fa notar que, sigui quina sigui l´opció triada, el més important de tot plegat és «recuperar els barris i la ciutat en general per a la gent, i no per als cotxes». Insisteix que «no pot ser que les ciutats estiguin organitzades per als cotxes» i parla d´un canvi de paradigma. En aquest sentit, defensa les decisions que està prenent l´Ajuntament de Barcelona amb la creació d´una xarxa d´eixos verds i places on el vianant hi tingui prioritat.

A banda de la proposta d´instal·lar fotomultes per evitar el trànsit continuat de cotxes per les Escodines i Sant Bartomeu a unes velocitats incompatibles amb els vianants, les obres previstes als dos vials es volen aprofitar per aconseguir zona verda per als veïns com la que ja hi ha al Barri Antic. Sobre aquest tema, la dirigent veïnal comenta que caldrà estudiar bé els punts. Avança que alguns dels espais on n´hi podria haver és a la petita illa d´aparcament del carrer de la Sardana amb el dels Caputxins, on hi ha Mutuam Manresa, i al de la Divina Pastora. «Caldrà estudiar els llocs més adients en els carrers amples on n´hi pugui anar», apunta.

Carrió és conscient que limitar el trànsit privat s´haurà de compensar d´alguna manera, sobretot pensant en la gent gran. Recorda que a antigues juntes de l´associació de veïns ja s´havia parlat de demanar un microbús com fa anys que reclamen al Barri Antic. Assenyala que «Manresa és una ciutat difícil per circular. Per això demanàvem les rampes o escales mecàniques a la Baixada dels Drets», una opció que creu que també seria recomanable en el cas del carrer de Viladordis, que és un autèntic trenca cames. Entén que solucions com les esmentades han de servir per tal que la gent gran «no vegi limitada la seva mobilitat» a l´entorn on viu.

L´opció de posar un microbús al Barri Antic formava part del Pla de Govern de Manresa 2016-2019, que es comprometia a estudiar-ho. A punt d´acabar el 2020, encara és l´hora que en digui res.