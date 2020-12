L'Ajuntament inaugura el viver d'emprenedoria artesana i comercial amb projecció per a ser «un projecte més ampli»

Manresa ha celebrat aquest migdia la inauguració del viver d'emprenedoria artesanal i comercial situat a la Muralla del Carme número 5, un espai impulsat per l'Ajuntament i que està regentat per cinc emprenedores locals amb l'objectiu de promoure els productes artesanals de proximitat.

L'acte ha comptat amb l'assistència de la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Muntsa Vilalta Cambra; de l'alcalde Manresa, Marc Aloy Guàrdia; i de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, que ha estat l'encarregada de donar la benvinguda a una representació de grups municipals del consistori i de representants de la Generalitat, així com a les emprenedores responsables dels negocis.

Masgrau ha felicitat l'obertura del viver "després d'un any difícil i de molts obstacles" i ha subratllat la idiosincràsia del projecte, que dona valor "al producte i a la producció local, una producció que és sostenible i de proximitat i que en aquests moments té més sentit que mai". També ha destacat el fet que les persones que van guanyar el concurs per instal·lar-se a l'espai són totes dones, "un fet que demostra la importància de les dones emprenedores a la nostra societat". La regidora ha finalitzat la seva intervenció assegurant que la voluntat de l'Ajuntament és que el viver d'artesania "pugui ser l'inici d'un projecte més ampli" que es pugui estendre a més llocs de la ciutat.

Per la seva banda, la directora general de Comerç, Muntsa Vilalta Cambra, ha posat de relleu el binomi que compleix el viver, que uneix "comerç i artesania vinculada a la ciutat" i ha afirmat que aquest tipus de projectes, que són exemples reals d'èxit de les col·laboracions públic-privades, són "llavor per reconvertir centres històrics".

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha tancat els parlaments assegurant que "en una situació complexa com l'actual és una excel·lent notícia que puguem celebrar el naixement d'un projecte liderat per dones emprenedores i compromeses, que ajudaran a donar encara més impuls a la zona del Puigmercadal". Així, ha assegurat que el viver "és una peça més per donar valor al producte de proximitat i de quilòmetre zero" i, en la mateixa línia que Masgrau i Vilalta, ha apostat per promoure que propietaris privats puguin entrar a formar part del projecte, oferint els seus locals.

A l'acte també hi ha assistit la regidora d'Ocupació i Empresa, Cristina Cruz Mas; la regidora de Centre Històric, Claudina Relat Goberna; el regidor del grup municipal del PSC, Joaquim García Comas; i la regidora grup municipal FEM Manresa, Roser Alegre Fontanet, un fet que, segons ha dit l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, "demostra que es tracta d'una aposta conjunta de ciutat". Per part de la Generalitat, hi ha assistit també el cap de l'àrea d'Artesania de Catalunya, Xavier Villas Balasch; i la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement, Bàrbara Minoves Corominas.



Quatre projectes d'emprenedoria

L'Ajuntament de Manresa va obrir la convocatòria per accedir a un local del viver d'artesania el juliol passat. Per optar-hi, calia desenvolupar un projecte empresarial que impliqués la creació d'una nova empresa o la consolidació d'una de recent. Un dels requisits era que els productes que es comercialitzarien havien d'estar elaborats, totalment o parcialment, al Bages. També hi podien optar activitats comercials o d'artesania relacionades amb algun producte del qual no hi hagués oferta a Manresa.

El dia 1 d'octubre l'Ajuntament va donar a conèixer els quatre projectes que van aconseguir la puntuació més alta en el concurs, que van ser: El taller de la tieta (artesania tèxtil), Macropus (centrada en el món del porteig i de l'embaràs), Lulets (disseny i comercialització de joguines de cartó) i d'Spart (disseny, elaboració i venda d'espardenyes d'espart artesanals).

El viver d'emprenedoria municipal compta amb 96 metres quadrats i està dividit en tres locals d'aproximadament 32 metres quadrats. Dos dels projectes comparteixen espai.

L'Ajuntament ha fet uns contractes d'arrendament per una durada de tres anys, que es podran prorrogar dos anys més, amb un preu de lloguer assequible (81,90 euros al mes) que inclou el subministrament de llum i aigua; el servei de telefonia fixa i wifi; un sistema antiincendis amb el manteniment dels extintors, una assegurança i les reparacions estructurals de l'edifici que siguin necessàries.