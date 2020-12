Manresa tindrà connectada la carretera de Vic amb els Trullols a finals del 2022

El pressupost de l´Ajuntament de Manresa per al 2021 inclou una inversió de 700.000 euros que no és la més important en volum, però sí aclareix una incògnita. Fins ara, no hi havia resposta per a la pregunta de què passaria quan acabessin les obres en marxa de construcció del tram nord de l´avinguda dels Països Catalans. Ara ja sabem que la intervenció continuarà fins a connectar amb el tram ja executat al polígon dels Trullols.

Això equival a donar continuïtat al vial des del Decathlon, on ara mor, fins a la carretera de Vic, a l´alçada de la rotonda Prat de la Riba.

La previsió és que el tram nord estigui enllestit a finals de l´any que ve i el tram sud, que connecta i dona sentit a tot el vial, a finals del 2022, segons va revelar ahir l´alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Cal recordar que els 900 metres de nou vial -700 del tram nord i 200 del sud- només tindran un carril de pujada i un de baixada, quan l´avinguda sobre el paper en té quatre.

Però exercirà la seva funció de ronda interior al sector est de la ciutat i està cridada a donar una nova coherència a la mobilitat permetent que el trànsit de l´avinguda de les Bases arribi fins al polígon dels Trullols.

Cal recordar que quan CiU governava en solitari la ciutat va perfilar un acord amb el Carrefour perquè perllongués l´avinguda dels Països Catalans del Decathlon a la carretera de Viladordis –a canvi de facilitar l´ampliació de l´hipermercat.

ERC, quan va formar coalició amb CDC al govern de la ciutat, va mantenir l´oposició frontal a facilitar l´ampliació de l´hipermercat a canvi que Carrefour pagués aquest tram de vial.

Finalment, en el nou Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa els paràmetres urbanístics de la parcel·la on hi ha el Carrefour no van canviar respecte del pla del 1997 i l´operació va quedar avortada.

Hores d´ara hi ha en marxa les obres des de Prat de la Riba fins al carrer de Viladordis, però quedava pendent el tram per enllaçar amb el sector dels Trullols perquè l´avinguda dels Països Catalans tingués connexió de cap a cap.

Les obres en curs, que majoritàriament paga la Generalitat, preveuen que hi hagi vorera, una franja d´aparcament i dos carrils, un de pujada i un de baixada. Quan es desenvolupi urbanísticament el sector est i es construeixi l´altra meitat de l´avinguda, dos carrils seran de pujada i dos de baixada.

Les màquines ja treballen en la prolongació de l´avinguda dels Països Catalans, que anirà de la carretera de Viladordis fins a la rotonda de Prat de la Riba.

Es tracta d´una de les obres més importants dels darrers anys a Manresa, tant per la seva magnitud –es convertirà en una ronda de circulació interior de la ciutat que ha de descongestionar el centre– com pel volum econòmic. Suposa una inversió de 4,3 milions d´euros als que cal afegir els 700.000 euros pressupostats l´any que ve més els que siguin necessaris per perllongar l´avinguda fins als Trullols el 2022.

De l´obra en curs, el 60% va a càrrec de la Generalitat i la resta l´assumeixen l´Ajuntament i Aigües de Manresa, que hi farà un nou col·lector. Es preveu que durin un any.

Quan acabin a finals de l´any que ve, la previsió és que les màquines no aturin la seva activitat i treballin un any més fins a finals del 2022 per completar l´obra.