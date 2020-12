S'ajorna per quarta vegada un desnonament al carrer Hospital de Manresa

Un desnonament previst per ahir a primera hora del matí al matí d´un pis al carrer Hospital de Manresa va quedar, finalment, ajornat. Una trentena d´activistes de la Plataforma d´Afectades per la Hipoteca (PAHC) es van mobilitzar per aturar el desallotjament. Era la quarta vegada que la família que hi viu ha hagut de viure una situació d´aquest tipus.

A finals del passat octubre ja es va dur a terme un intent de desallotjar el pis, que tampoc no va prosperar. Va ser el dia que la PAHC es va haver de mobilitzar per aturar dos desnonaments. Un el del mateix carrer Hospital i un altre al barri de les Escodines.

El pis del carrer Hospital és propietat de la Sareb, el banc dolent que es va crear el 2012 per gestionar els actius tòxics de la banca espanyola, entre els quals l´immobiliari, a causa de la crisi econòmica. És la mateixa entitat bancària que ara amenaça l´escola popular del carrer Sobrerroca.