El 35è Campi qui Jugui se celebrarà a l'Anònima amb un format totalment adaptat a la covid

Els infants de Manresa podran gaudir aquestes festes de Nadal del Campi qui Jugui. Serà un Campi diferent del d'altres anys, adaptat totalment a les mesures anti-covid. Se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, amb aforament limitat i control d'accés, i estarà conformat de tallers virtuals i d'espectacles, que se celebraran a l'Anònima i també al Teatre Kursaal, on es farà el concert final de Xiula, que servirà per celebrar els 35 anys del saló de la infància.

Les entrades per als espectacles de l'Anònima es posaran a la venda aquest dilluns 14 de desembre a través de la web del Campi qui jugui (vegeu-la en aquest enllaç). Per al concert de Xiula caldrà comprar les entrades a través de la web del Kursaal.

El Campi 2020-2021 combinarà el format presencial amb el virtual. Així, per una banda, els infants podran gaudir, a l'Anònima, d'espectacles de diferents temàtiques (de titelles, de màgia, de música, de circ), dels quals se'n faran dos passis cada dia, un a les 17 h i un altre a les 19 h. Al mateix temps, aquestes representacions també es podran seguir en directe per Internet a través del canal de YouTube del Campi qui Jugui. Pel que fa als tallers, tots els nens i nenes els hauran de fer des de casa seva. Als que hagin assistit presencialment als espectacles de l'Anònima se'ls farà entrega d'un pack en el qual hi trobaran el material necessari per a la realització del taller, que estarà relacionat amb l'espectacle. Els nens i nenes que hagin seguit els espectacles en directe per Internet, trobaran vídeos dels tallers al canal de YouTube del Campi.

A banda dels espectacles, també s'ha programat una activitat de room escape virtual i familiar i, si la situació ho permet, es farà un joc de pistes per la ciutat en grups bombolla per tal de conèixer diferents espais emblemàtics de Manresa. El Campi finalitzarà el dia 4 de gener al Teatre Kursaal, on actuarà el popular grup Xiula. Se'n faran dues sessions, una a les 12 h i l'altra a les 17 h. Podeu consultar el programa en aquest enllaç.

A banda, els infants que ho desitgin podran dipositar la carta als Reis de l'Orient a la bústia que es posarà a l'entrada del Campi qui Jugui. Dins de l'Anònima, també es podrà visitar l'exposició 'Dret a Expressar l'opinió i ser escoltats', a partir dels cors decorats i creats pels diferents infants de la ciutat amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants. I al Kursaal, durant l'espectacle de Xiula, s'exposaran els cartells de les edicions anteriors del Campi.

El Campi qui Jugui està destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. El cost de les entrades és de 2 euros per persona (els infants de 0 a 3 anys no paguen), que es destinaran a projectes infantils i socials de la ciutat. L'aforament per als espectacles serà de 136 persones en cada sessió. Per a l'acte de celebració dels 35 anys del Campi qui Jugui, previst per al 4 de gener al Kursaal, hi podran accedir 400 persones en cada una de les dues sessions.



35 anys de Campi qui Jugui

Enguany se celebra la 35 edició del Campi qui Jugui, que va néixer el 1985. Està organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Campi qui Jugui, formada per voluntaris vinculats al món associatiu, l'educació en el lleure, la pedagogia i la docència. Aquesta entitat va néixer el 1997 per cobrir el buit que deixava la Jove Cambra, creadora del Campi que Jugui, que després de 10 anys organitzant el saló va cedir el projecte a la ciutat.

El Campi qui jugui compta amb la gestió de Fundació i Turismes de Manresa, així com amb el suport econòmic de l'Obra Social "la Caixa", del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Manresa i del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig de l'Ajuntament de Manresa. També compta amb la col·laboració d'Imagina't i del teatre Kursaal.

El cartell d'enguany ha estat dissenyat per Valentí Gubianas.