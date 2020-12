Els Agents Rurals afirmen que la tala d'arbres a Rajadell estava autoritzada

La tala d´arbres que va fer la propietat de la finca la Noguera, situada a la riera de Rajadell, a prop de la font de la Girada, tenia l´autorització de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) i es va portar a terme en un espai no protegit. Són les conclusions a què van arribar els Agents Rurals després que Meandre ho denunciés i que ells hi fessin una inspecció.

L´associació per a la preservació del patrimoni natural del Manresa i del Pla de Bages Meandre, una entitat sense ànim de lucre constituïda a Manresa l´any 2006, va denunciar el 29 de novembre passat una tala «desmesurada» d´arbres històrics en un bosc de ribera de la riera de Rajadell, una zona que, segons l´entitat, és de domini públic hidràulic.

A banda de demanar-ne l´aturada i d´exigir que es reposi el camí de l´itinerari i es replanti en els llocs més afectats, Meandre va comunicar els fets a l´ACA i en va informar els Agents Rurals i el Centre de Propietat Forestal. També ho va denunciar al Servei de Protecció de la natura (SEPRONA) per si hi ha un delicte ecològic.

Els Agents Forestals van informar ahir a aquest diari que, a instància de Meandre, van anar a la finca de la Noguera per efectuar-hi una inspecció i que, a pesar que sigui un espai «bonic i on molta gent passeja» -forma part de l´itinerari de Natura i Modernisme al terme de Rajadell-, «la finca no és un espai protegit». En la inspecció dels Agents Rurals hi va comparèixer un representant de la finca i de l´empresa autora de la tala, que els van mostrar la documentació conforme l´ACA havia autoritzat la tala «fins i tot a més tros del que s´ha fet realment», van remarcar les fonts dels Agents Rurals a Regió7 Segons aquestes, quan van arribar per fer la inspecció van coincidir amb inspectors de l´ACA, que els van corroborar que la tala era fruit d´un «aprofitament autoritzat».

Meandre va informar que «la propietat va fer aturar «la tala indiscriminada al bosc de ribera el divendres 29» i que «s´hauria realitzat pel fet que a qui mena la terra li molestaven els arbres, la majoria roures d´entre 30 i 70 anys».