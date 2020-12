Manresa manté viu el llegat de Pere Casaldàliga amb música i poesia

Manresa manté viu el llegat de Pere Casaldàliga. Ahir se li va dispensar un sentit homenatge en l´acte central del Dia Internacional dels Drets Humans. Va ser en forma de música i de poesia. Però també va servir recordar la seva tasca i la seva causa a favor dels més desafavorits i per reivindicar, com ho va fer constantment el bisbe nascut a Balsareny, els drets humans universals per a tothom sense distincions. «És la revolució pendent», va deixar escrit Casaldàliga el 2015. «Equivaldria a una revolució integral, a la utopia de la utopia i a la realització de tots els nostres desitjos».

L´acte es va fer a l´Espai Plana de l´Om. L´austeritat, una de les característiques de bisbe de Sao Felix do Araguaia traspassat l´agost, presidia l´escenari. Un rem i un barret de palla, com els que duia quan va ser investit bisbe, eren al costat del faristol, juntament amb altres símbols indígenes.

El periodista Xavier Serrano va conduir l´acte que va començar, i es va acabar, amb l´actuació del músic Carles Cases, íntimament lligat a Casaldàliga. Posteriorment el regidor de Cooperació, Jamaa Mbarki, va recordar que la covid «ens ha recordat que el destí de cada persona i ciutat va lligat al de la humanitat». Ton Armengol, Elena Sixto i Gilma Arévalo van recitar poemes de Casaldàliga, d´altres autors d´Amèrica Llatina i també de propis. I l´activista brasiler Flavio Carvalho, va intervenir per dir que «tinc la impressió que a Catalunya no es percep prou la importància» que ha tingut per al Brasil. «Va haver de venir un noi del Bages», així es referia a Casaldàliga, per «donar-nos esperança».

En nom de l´associació Araguaia, Laura Casaldàliga va assegurar que sense el bisbe «ens hem quedat orfes. Comença una nova etapa i el nostre deure és donar a conèixer el seu llegat». Les seves reflexions sobre els drets humans n´és un. Va cloure l´acte l´alcalde de Manresa, Marc Aloy. Va assegurar que les causes del bisbe de Balsareny són més vigents que mai perquè ens «comprometen a extreure el millor de nosaltres». Manresa, va dir, vol ser una ciutat acollidora, de refugi i valenta per afrontar els reptes col·lectius .