Manresa fa proves amb un bus urbà que és 100% elèctric

L'Ajuntament de Manresa està provant un model de bus urbà 100% elèctric amb la voluntat d'estudiar la seva eficiència, autonomia i consum real, tenint en compte l'orografia de la ciutat. A partir d'aquí valorarà adquirir-lo en el marc de la renovació de la flota de busos que s'està duent a terme.

El bus elèctric està realitzant la prova sense viatgers i seguint els recorreguts de diferents línies del servei per valorar la seva adaptabilitat als diferents itineraris. Està identificat com a "bus en proves".

Es tracta del model 'Irizar ietram zero emissions', que disposa d'un motor Siemens de 180kw per a la seva propulsió. Té un sistema d'emmagatzemament d'energia mitjançant bateries de ió-liti, amb una energia instal·lada de 350 kwh i una potència de càrrega de 100 kw. Es carrega en un temps de 3 hores.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López Martí, ha explicat que el resultat de les proves servirà per analitzar la viabilitat d'adquirir un d'aquests busos 100% elèctrics. Actualment, Manresa Bus disposa de 18 vehicles, 7 dels quals són híbrids.

Dins del pla de renovació de la flota, s'havia projectat comprar dos nous vehicles el 2020 -que havien d'arribar l'any vinent- i un tercer vehicle el 2021. En principi, es preveia que tots ells fossin híbrids, però ara, segons ha explicat el regidor, s'obre la porta a la possibilitat que se'n puguin incorporar d'elèctrics, sobretot perquè els nous models han evolucionat molt des del punt de vista tècnic - pel que fa a la seva autonomia- i també s'han fet més atractius des del punt de vista econòmic.

Amb tot, les proves que s'estan fent aquests dies acabaran de determinar la decisió. Sigui quina sigui, amb els tres nous busos, més del 50% de la flota (10 de 18) estarà integrada per vehicles sostenibles el 2021, en una aposta de l'Ajuntament de Manresa i de Bus Manresa per l'eficàcia, la confortabilitat i la sostenibilitat, així com per la reducció del consum de combustibles fòssils i, per tant, d'emissions contaminants a la ciutat, segons ha asSegurat el govern municipal.