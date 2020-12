Medicina de la UVic-UCC va rebre més 1.000 sol·licituds per cobrir 116 places

«El campus de la Facultat de Medicina té la C-25, l´eix Transversal, com a element nuclear, amb Osona i el Bages, i el Moianès entremig», segons la directora general de la Fundació d´Estudis Superiors de Ciències Socials, Marina Geli. Però també la C-16 de Manresa cap a la Cerdanya, Berguedà i també el Solsonès, i la C-17 que comunica Vic amb el Ripollès i la Garrotxa. «És una facultat amb campus territorial amb visió de la Catalunya central».

Segons les dades de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el 45 % dels estudiants de Medicina són de Catalunya. D´aquests, un 12 % són del Barcelonès, el 8 % de la Catalunya central i el 6 % del Vallès Oriental . El 41 % són de la resta de l´estat espanyol. Entre aquests hi ha un 7 % de les Balears, un 6 % d´Andalusia i també un 6% del País Valencià. El 14 % que falta, el que suposen 22 estudiants, són de fora de l´Estat espanyol.

Es dona el cas que el 72 % dels estudiants de Medicina són dones, i el 22 % homes. «No és que faltin vocacions masculines a Medicina», segons Geli. « El que passa que a aquestes edats els currículums acadèmics de les noies són millors. Parlo de Medicina, però crec que és extrapolable a altres branques. És un debat que hi ha a nivell internacional». La directora general de la Fundació d´Estudis Superiors de Ciències Socials va fer notar que «mil persones van voler accedir a la nostra facultat, i van entrar majoritàriament noies per la nota de tall». va assegurar que «no estava d´acord amb la feminització o la masculinització de la universitat. Quan diem que volem dones enginyeres també diem que volem homes a Medicina».

En el cas de Manresa també s´ha accentuat la feminització del campus. Un 70 % dels nous estudiants són dones. Són dos punts més que no pas el curs passat. Les dones es concentren bàsicament als graus d´Infermeria, Logopèdia i mestre d´Educació Infantil.

Al campus de Vic també hi ha un predomini de dones. Un 57 % enfront un 43%. Es concentren sobretot a estudis d´educació.

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya va rebre aquest curs 1.021 sol·licituds per cursar els estudis. D´aquests, només 116 han començat primer. Aquest curs s´han matriculat com a alumnes de nous accés 162 alumnes, un 25 % més que no pas el curs passat. La majoria a primer, però també hi ha estudiants que provenen d´universitats de l´estranger. Enguany Medicina tenia una nota de tall de 12,194.

El curs passat van ser 700 les persones que van demanar fer Medicina. Medicina es cursa a Manresa i a Vic, i enguany s´ha desplegat el quart curs. El grau és de 6 cursos i la previsió és que quan s´arribi a aquest sisè curs hi hagi 600 estudiants formant-se per ser futurs metge.

Els dos primers cursos de Medicina s´imparteixen a les instal·lacions universitàries de Can Baumann, a Vic. Des de primer, però, els estudiants també fan classe al centre d´innovació en simulació de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). A partir de tercer curs, els alumnes es distribueixen entre la unitat docent de Vic i la unitat docent de Manresa, situada a l´Hospital de Sant Joan de Déu. Aquest curs 72 alumnes fan Medicina a Manresa. Cursen tercer i quart.

El curs passat els estudiants de nou accés van ser 130. Aquest 2020-2021 han passat a ser 162. Hi ha un increment del 25 %. Això no vol dir que tots 162 cursin primer. Enguany s´ha donat un fenomen que s´està consolidant i és que estudiants catalans de medicina que havien anat a fora, a països com Polònia o Romania, s´estan incorporant a la facultat de la UVic-UCC. En funció del pla d´estudis i de les assignatures que se´ls hi poden convalidar, s´incorporen a un curs o a un altre.

En total Medicina té 390 estudiants, davant els 271 del curs passat. Segons la directora general de la Fundació d´Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Marina Geli, que és de quin depèn Medicina, aquest increment de la demanda s´entén, entre altres raons, perquè «hi ha molta vocació mèdica al nostre país».

A Medicina, però també a Infermeria o Fisioteràpia de la UVic-UCC hi ha hagut en general un increment de la demanda de graus relacionats amb les Ciències de la Salut. En el cas del campus Manresa hi ha 478 estudiants d´Infermeria davant els 435 del curs passat. D´aquests, 146 han entrat aquest curs, mentre que el passat van començar el grau 123 estudiants. El mateix passa a Fisioteràpia, amb 784 alumnes davant els 775 de l´anterior, i a Logopèdia, que de 247 passa a 261. A Podologia, en canvi, ha baixat i té un alumne menys.

Segons Geli «són feines en què no hi ha atur. Una cosa és que hi pugui haver precarització, que hi és, però hi ha feina». També hi ha un altre factor que la pandèmia ha accelerat, en opinió de Geli: «la societat considera que són professions amb molt valor. Quan això passa hi ha moltes més persones que consideren la possibilitat de cursar-les». D´aquesta forma «se situen en l´àmbit de les prioritats no només acadèmiques sinó socials, i fa que la gent tingui més interès per cursar estudis que tenen ocupació però que també representen valors socials».

Segons Geli, això aporta valor a la Universitat de Vic-Universitat Central perquè «històricament estem especialitzats» en Ciències de la Salut. «En la diversitat d´estudis de salut som molt forts i això és especialment rellevant perquè quan connectes l´interès acadèmic amb l´interès social, això et dona un valor afegit».

L´augment de la matrícula ha obligat a desdoblar un curs de primer i fer classes matí i tarda, quan habitualment es feien al matí. A partir de tercer el curs s´imparteix a les tardes perquè la majoria de professors són metges.

La Facultat compta actualment amb 116 professors. D´aquests, 88 són professionals de la sanitat, i un 61,3 % de la Catalunya central. «Teníem un repte molt important, i era veure si érem capaços que professionals sanitaris del territori s´incorporessin a la facultat» tenint en compte, a més a més, que no es fan convocatòries restringides, sinó que són places de lliure accés però de concurrència pública i on es valoren els mèrits. Segons Geli, el repte s´ha superat «i no hem tingut problemes per captar professors de talent, al contrari». Aquest objectiu era important perquè una de es raons de ser de la Facultat de Medicina «és acompanyar la xarxa sanitària del territori». Aquest curs hi ha classes en línia i es mantenen les pràctiques.