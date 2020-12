La Policia Local de Manresa i Mossos intensificaran la vigilància a les terrasses

La Policia Local de Manresa i els Mossos d'Esquadra intensificaran la vigilància per garantir el compliment de les mesures de prevenció contra la covid, sobretot a les terrasses dels establiments de restauració.

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat la mesura al mateix temps que ha fet una crida a la responsabilitat i demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia per l'evolució negativa de les xifres de contagi de la covid a la ciutat.

La vigilància policial s'incrementarà, sobretot, en les terrasses dels establiments de restauració.Es controlarà que les persones que hi hagi portin la mascareta -es recorda en aquest sentit que només es pot treure quan s'està consumint- que es compleixi el distanciament entre taules, on hi ha d'haver un màxim de quatre persones.

També que els tancaments de les terrasses tinguin un màxim de dues cares de lona esteses, que és la norma que han de complir perquè es puguin considerar terrasses exteriors. D'aquesta forma es permet un aforament del 100%, sempre que es compleixin les altres mesures com la distància entre taules. Si les lones de les terrasses exteriors tenen més de dues cares, es consideren locals interiors i, per tant, el seu aforament queda reduït al 30%.

També es controlarà als interiors dels establiments. Es vetllarà perquè que no s'excedeixi el 30% d'aforament permès, l'ús de mascareta quan no s'estigui consumint i que, tal com preveu la normativa, no hi hagi consum a la barra.



Crida de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Manresa ha fet una crida a la responsabilitat i demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia davant la covid. L'índex de rebrot continua encara molt alt a la ciutat. Aquest divendres se situa a 462 punts, 277 per sobre de la mitjana de Catalunya —que és a 185— i molt per sobre encara dels 100 punts, el llindar a partir del qual el risc de rebrot es considera molt alt.

Tampoc és bo l'índex que indica la velocitat de contagi. Malgrat que fa una setmana es va aconseguir rebaixar per sota del recomanat 1 -quan es considera que una persona infectada en pot contagiar a menys d'una altra- en aquests moments és de l'1,24. Una xifra molt per sobre de la mitjana catalana -que és a 0,95. i també dels 0,90 punts, que és el llindar que la Generalitat va marcar per poder canviar de fase de desescalada.

També cal tenir en compte el número d'infectats asimptomàtics són un dels principals factors de propagació. En els cribratges realitzats la setmana passada es va detectar un 1% de positius asimptomàtics (13 dels 1.355 tests d'antígens), un percentatge que si s'extrapola al conjunt de la ciutadania de Manresa (78.269 habitants) ens ofereix un resultat de 782 persones que podrien tenir el virus i ser asimptomàtiques a la ciutat.



Informació als establiments de restauració



Conjuntament amb la intensificació de la vigilància policial, l'Ajuntament de Manresa ha anunciat que està realitzant una campanya informativa als establiments de restauració per tal que tant els responsables dels negocis, així com els clients, tinguin clares les mesures que cal complir.

S'estan enviant cartes als propietaris dels negocis amb el resum de la normativa, i cartells en els quals es resumeixen les mesures, pensats per informar a la clientela.