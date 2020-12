El Campi qui Jugui anirà a l’Anònima i combinarà els formats presencial i virtual

El Campi qui Jugui d´aquest Nadal no serà com el de sempre. De fer-se es farà, però estarà condicionat per l´emergència sanitària. I una de les primeres conseqüències és que es traslladarà del Nou Pavelló del Congost, on se celebrava fins ara, a l´Anònima. Combinarà tallers virtuals amb espectacles presencials que es duran a terme a la mateixa Anònima, i amb un concert final al teatre Kursaal amb el grup Xiula.

Enguany el saló de la infància de Manresa, pensat especialment per a nens i nenes de 3 a 12 anys, se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, amb aforament limitat, control d´accés i les mesures de seguretat anti-covid.

A l´Anònima s´han programat espectacles de diferents temàtiques com titelles, màgia música o circ. N´hi haurà dos cada dia, un a les 5 de la tarda i un altre a les 7 del vespre. Al mateix temps aquestes representacions es podran seguir pel canal de Youtube del Campi qui Jugui.

Pel que fa als tallers, s´han pensat perquè tots els nens i nenes els facin des de casa. Els infants que hagin assistit presencialment a alguns dels espectacles de l´Anònima se´ls hi lliurarà un paquet amb el material necessari per a la realització del taller, que estarà relacionat amb la funció que s´haurà representat prèviament. Al canal de YouTube del Campi qui Jugui es podran seguir les instruccions per fer el taller.

Les entrades per assistir als espectacles es posaran a la venda aquest proper dilluns a la web campiquijugui.cat. Costaran 2 euros per persona que es destinaran a projectes infantils i socials de la ciutat. Els infants de 0 a 3 anys no paguen. L´aforament dels espectacles serà d´un màxim de 136 persones a cada sessió.

El concert final, que se celebrarà el 4 de gener al Kursaal amb el grup Xiula, es farà a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda. En aquest cas les entrades s´han de comprar a la web del Kursaal. L´aforament serà de 400 persones a cada concert. Serà el colofó al 35è aniversari del Campi.

El Campi qui Jugui també ha programat un room scape virtual i familiar que es farà el diumenge 3 de desembre a les 6 de la tarda i, si la pandèmia ho permet, un joc de pistes per la ciutat pensat per a grups bombolla. Se celebrarà, també, el diumenge 3 de gener a les 11 del matí.

A l´Anònima hi haurà una bústia perquè els nens i nenes puguin fer arribar la seva carta als Reis d´Orient, i dins del recinte es podrà veure l´exposició «Dret a expressar l´opinió i ser escoltats».