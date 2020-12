El col·lectiu Acció Lila convoca una concentració davant d'Althaia per exigir el dret a l'avortament

Cartell de la convocatòria per la concentració davant d'Althaia per exigir el dret a l'avortament

Cartell de la convocatòria per la concentració davant d'Althaia per exigir el dret a l'avortament | Acció Lila

El col·lectiu feminista Acció Lila ha convocat una concentració a les portes d'Althaia per denunciar que aquesta institució "nega el dret a l'avortament". La mobilització tindrà lloc el pròxim dilluns 14 de desembre a les 19.00 hores. Des de l'organització afirmen que és important "ser moltes per deixar clar a Althaia que no tolerarem que no es faci efectiu un dret que ha costat tants anys de lluita aconseguir".

La manifestació s'emmarca dintre de la campanya "Els nostres cossos, la nostra decisió", que estan portant a terme conjuntament Acció Lila i l'Aldarull. Aquesta té com a objectiu denunciar que a Manresa "no només s'està vulnerant el dret a l'avortament, sinó també el dret al trànsit, ja que les persones trans que ho desitgen no estan podent fer el seu trànsit dintre la sanitat pública de la Catalunya Central". Els dos col·lectius volen fer pública la vulneració d'aquests drets i assegurar-ne el compliment, i amb aquest objectiu estan duent a terme una sèrie d'accions públiques.

Actualment a l'Estat Espanyol es pot avortar lliurement i sense necessitat de justificar els motius durant les primeres catorze setmanes. Hi ha dos tipus diferents de procediments abortius: el farmacològic, que només es pot seguir durant les primeres deu setmanes d'embaràs, i el quirúrgic, que es pot terme en qualsevol moment. La legislació espanyola reconeix el dret de les embarassades que encara no hagin complert deu setmanes d'embaràs a triar si prefereixen optar pel mètode quirúrgic o el farmacològic. Entre les deu i les catorze setmanes, garanteix l'accés a l'avortament quirúrgic.

A Althaia, però, no es realitza cap avortament malgrat ser l'hospital de referència de la Catalunya Central. Actualment, les persones que volen avortar a Manresa han d'anar a l'ASSIR del CAP Bages -gestionat per l'Institut Català de la Salut -, on només es es realitzen avortaments farmacològics fins a les nou setmanes. Els avortaments farmacològics entre les nou i les deu setmanes són derivats a l'Anoia, i el conjunt dels avortaments quirúrgics a diverses clíniques privades. Acció Lila afirma que obligar les dones a fer aquest viatge i obligar-les a allunyar-se del seu entorn en un moment tan complicat és "una forma de violència".

Des del col·lectiu citen un article, publicat per Regió7 l'any 2009, en el qual s'afirma que el fet pel qual a Althaia no s'ofereixen avortaments voluntaris és que el comitè d'ètica de la institució "ha invertit temps i especialització en altres àmbits". Això, pel col·lectiu, "deixa clar que es tracta d'un tema de manca de voluntat, sobretot tenint en compte que fa onze anys d'aquestes declaracions i s'entén que l'esmentat Comitè ha tingut temps suficient per a avaluar si aquest és un tema prioritari o no, i de quina manera el volen encarar".

Recentment, l'orde de Sant Joan de Déu, una de les tres institucions que forma part del Patronat d'Althaia, ha declarat que en cap dels seus centres es fan avortaments farmacològics ni quirúrgics. Acció Lila considera que és la presència de l'orde religiosa el que està impedint la realització d'avortaments, i reclama "la fi de les pressions i ingerències religioses sobre els cossos de les dones".

En aquest sentit, recorden que el dret a l'objecció de consciència s'aplica als metges, però no a les institucions. "Sembla que Althaia estigui portant a terme aquesta pràctica en tant que institució per motius religiosos", afirmen, "per la qual cosa els exigim que s'ajustin a la legalitat vigent".Acció Lila també interpel·la a l'Ajuntament i l'insta a "posicionar-se i moure's per garantir el nostre dret a l'avortament", ja que l'alcalde de la ciutat també forma part de l'esmentat patronat."Davant aquesta greu vulneració de drets", manifesten des del col·lectiu feminista, "no deixarem de mobilitzar-nos fins que el dret al trànsit i l'avortament es facin efectius, ja que la lluita és el camí més efectiu per aconseguir millores".