La Fira de Santa Llúcia de la covid ocupa la Baixada de la Seu i una part del parc

La Fira de Santa Llúcia de Manresa, que se celebra avui dissabte i demà diumenge de les 10 del matí a les 8 del vespre, ha arrencat aquest matí amb bon ambient entre la trentena de parades que omplen la Baixada de la Seu i una part del parc de las Seu. Enguany, no hi ha activitats paral·leles pensant en els més menuts de casa per culpa de la covid, que també ha fet que la fira no se celebri a la plaça Major com és habitual per tal que s'hi puguin mantenir muntades les terrasses dels negocis de restauració que hi ha.

L'artesania i el menjar, amb el contingut nadalenc com a fil conductor, protagonitzen les parades, on s'ha vist passejar persones de diferents edats, totes amb la preceptiva i obligada mascareta que, sens dubte, convertirà aquestes festes en les més estranyes en dècades.

Demà diumenge es farà l'ofrena de ciris a Santa Llúcia, que organitza la Seu i que s'ha muntat pensant en poder garantir totes les mesures sanitàries de seguretat.