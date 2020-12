Fem Manresa empeny perquè es pugui avortar a l’Hospital Sant Joan de Déu

El grup municipal de Fem Manresa ha posat amb contundència sobre la taula el fet que a l´Hospital Sant Joan de Déu no es realitzin amb normalitat avortaments quirúrgics.

L´hospital forma part de la Fundació Althaia, que té un patronat presidit per l´alcalde de Manresa, Marc Aloy, i del que formen part l´Ajuntament de Manresa, l´Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i la Mútua Manresana.

Fem Manresa presentarà al ple de dijous uns proposició perquè l´Ajuntament es comprometi a «garantir» el dret a l´avortament, «tal com exigeix la llei, deixant enrere un passat de derivacions sense sentit, patiment innecessari i de vulneració de drets adquirits».

Si la iniciativa política tira endavant, l´Ajuntament sol·licitarà la convocatòria d´una reunió extraordinària del patronat d´Althaia amb un únic punt a l´ordre del dia: garantir el dret a l´avortament de les dones que tenen l´hospital Sant Joan de Déu com a hospital de referència.

Fem Manresa, juntament amb col·lectius feministes de la ciutat, ha denunciat la «mala praxis» d´Althaia per no realitzar avortaments

Considera inadmissible que l´hospital de referència de les dones del Bages, Moianès i Solsonès, no es pugui avortar quirúrgicament, «negant així el dret reproductiu de les dones».

Després de mesos de recopilació de dades i informació, la formació rupturista ha constatat que l´hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia no realitza avortaments quirúrgics malgrat tenir la infraestructura tècnica necessària per realitzar-los. En tots aquests casos, les dones són derivades a clíniques privades de Barcelona.

Les persones que desitgen interrompre el seu embaràs i no han complert les nou setmanes de gestació tenen dret a triar lliurement si prefereixen fer-ho amb un procediment farmacològic o quirúrgic. A partir de les deu setmanes, aquest procediment ha de ser necessàriament quirúrgic.

Fem explica que, a Manresa, els avortaments es duen a terme per l´Institut Català de la Salut, però amb greus limitacions, ja que només és possible fer-ho de manera farmacològica i dins de les primeres nou setmanes de gestació. Els avortaments farmacològics entre les nou i deu setmanes són derivats per l´ICS al Consorci Sanitari de l´Anoia. I en el cas dels avortaments quirúrgics, sigui quina sigui la setmana en què es facin, les dones són derivades a clíniques privades de Barcelona.

Fem Manresa considera «una irresponsabilitat» que des de l´hospital de referència per a bona part de les dones de la Catalunya Central es negui aquest dret, de forma sistemàtica.

Fem de Manresa afirma que «un metge pot fer objecció de consciència, però una institució no té aquest dret».

Consideren que la situació actual obliga a les dones que volen avortar a «fer un desplaçament innecessari, i allunyant-les del seu entorn proper i espai de seguretat».

I això «també xoca amb el fet que es practiquin avortaments en poblacions de molta menys població que Manresa».

L´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el més gran de la Catalunya Central no fa avortaments, ni quirúrgics ni farmacològics. Tot i això, a Manresa, sí que es garanteix l´avortament farmacològic fins a les 9 setmanes a través del Programa d´Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, que està al CAP Bages.

El Departament de Salut explica que la direcció de la Fundació Althaia va assegurar que no tenien «disponibilitat» per realitzar avortaments, mentre que Fem Manresa denuncia que al darrere hi ha motius religiosos, ja que al Patronat d´Althaia hi ha l´orde de Sant Joan de Déu. L´únic hospital que fa avortaments quirúrgics a la Catalunya Central és el de Vic fins a les 12 setmanes de gestació.

Dels tres hospitals més grans de la Catalunya Central, només al de Vic es practiquen avortaments quirúrgics. A l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, amb una població de referència de 200.000 persones, i a l´Hospital Universitari d´Igualada, amb una població de referència de 110.000 persones, si una dona vol avortar quirúrgicament ha de desplaçar-se a una de les clíniques privades de Barcelona que estan acreditades pel Departament de Salut.