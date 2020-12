Els centres sanitaris manresans ja han atès prop de dos mil ingressos per covid

Més de mil nou-cents ingressos i prop de tres-centes morts és el terrible balanç de l'impacte de l'epidèmia de coronavirus en els centres assistencials de Manresa des del mes de març.

Les dades acumulades s'han engruixit dia a dia durant els darrers nou mesos fins arribar a aquesta dimensió.

Les dades facilitades ahir pel Departament de Salut de la Generalitat, que corresponien al dia 8 de desembre, perquè es fan públiques amb quatre dies de decalatge, mostraven que a Manresa el risc de rebrot era de 416 punts i la velocitat de contagi d'1,5.

Les dades tenen una lectura positiva i una de negativa. La positiva és que el dia 5 de desembre el risc de rebrot s'acostava als 500 punts -era de 489- i una davallada continuada els darrers tres dies ha permès situar-se a prop dels quatre-cents punts.

La negativa és que els índexs de la capital del Bages se situen molt lluny de la mitjana catalana, que és de 167 punts de risc de rebrot i de 0,92 de velocitat de contagi.

Tampoc no hi ha bones notícies per a les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Moianès, que continuen liderant el rànquing de velocitat de contagi de les comarques catalanes amb 2,70 2,39 i 2,16, respectivament.

Pel que fa al risc de rebrot, la Cerdanya tenia ahir 763 punts; el Solsonès, 507, i el Berguedà, 432. Eren la segona, quarta i cinquena comarca catalana en risc de rebrot.

Nou dels 30 municipis del Bages tenien ahir un risc de rebrot superior als 200 punts, i un d'ells, Monistrol de Montserrat, tenia l'indicador disparat fins als 836 punts, segons les dades actualitzades per la Generalitat al web Dadescovid.cat.

Darrere de Monistrol, els altres dos municipis amb la taxa més alta eren Súria (491) i Manresa (416). Fonollosa (389), Balsareny (379), Sant Fruitós (373), Cardona (326), Santpedor (247) i Sant Vicenç de Castellet (202) també tenien unes dades molt superiors al 100 que indicaria estar fora d'una situació de perill.

En aquesta situació oposada, amb el risc de rebrot estable, hi ha avui 15 municipis de la comarca, 8 dels quals amb una taxa de 0 punts.

La llista sencera és Monistrol de Montserrat, 836; Súria, 491; Manresa, 416; Fonollosa, 389; Balsareny, 379; Sant Fruitós, 373; Cardona, 326; Santpedor, 247; Sant Vicenç de Castellet, 202; Sallent, 190; Castellbell i el Vilar, 176; Castellnou de Bages, 171; Navarcles, 164; Castellgalí, 122; el Pont de Vilomara, 117; Artés, 93; Sant Joan de Vilatorrada, 87; Callús, 85; Sant Salvador de Guardiola, 70; Navàs, 61; Avinyó, 53; Sant Feliu Sasserra, 24; Aguilar de Segarra, 0; Castellfollit, 0; Gaià, 0; Marganell, 0; Mura, 0; Rajadell, 0; Sant Mateu, 0; Talamanca, 0.

54 morts més a Catalunya



A Catalunya, els indicadors de la pandèmia continuaven ahir amb tendència a la baixa.

La velocitat de propagació, l'Rt, va baixar ahir una mica i va passar de 0,95 a 0,92.

El risc de rebrot també va baixar, en aquest cas divuit punts, de 185 a 167, segons les últimes dades del Departament de Salut de la Generalitat.

La incidència a 14 dies també seguia baixant, de 210,08 a 196,13.

Segons les darreres dades, s'havien declarat a Catalunya 1.859 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 324.968 des de l'inici de la pandèmia.

El 3,72% de les proves realitzades la darrera setmana van donar positiu. Es va informar de 54 morts més i el total de víctimes mortals és de 16.333. Hi havia 1.388 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 48 menys que en el balanç anterior, i 333 persones a l'UCI, dotze menys.