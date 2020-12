Cues aquest diumenge per entrar al recinte on se celebra la Fira de Santa Llúcia

La segona jornada de la Fira de Santa Llúcia de Manresa, que avui ha anat acompanyada per l'ofrena de ciris al claustre de la basílica de la Seu, ha generat cues de les persones que volien accedir a la Baixada de la Seu.

Enguany, la trentena de parades de la fira es reparteixen entre la Baixada de la Seu i una part del parc de la Seu. No s'ha fet a la plaça Major com és habitual durant el cap de setmana per mantenir-hi obertes les terrasses, pensant en els negocis de restauració que hi ha, segons va justificar l'Ajuntament.

Una tanca separa l'entrada i la sortida a la fira i un vigilant s'encarrega de controlar que hi entri tanta gent com surt per evitar aglomeracions. Això ha fet que aquest migdia s'hagin generat cues davant l'accés que han arribat al llarg del carrer de Vallfonollosa fins al trencall del carrer de Na Bastardes.

Al lateral del claustre de la Seu es fa l'ofrena de ciris a Santa Llúcia. En aquest cas també s'han organitzat per mantenir totes les mesures de seguretat.