L'alberg del Carme acollirà persones sense recursos que han de fer la quarantena per covid

L'alberg del Carme de Manresa funcionarà els propers sis mesos -d'entrada- com un espai destinat a les persones sense recursos que han de fer quarentena perquè són contectes d'un positiu de covid o són asimptomàtiques. Aquest migdia ha vistat l'equipament de la plaça del Milcentenari el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que ha fet un recorregut per les dependències. La gestió de l'equipament la farà Creu Roja Manresa. Per aquest motiu, a Manresa també s'hi ha desplaçat la plana major de l'entitat, començant pel seu president a Catalunya, Josep Quitet, continuant per la seva presidenta provincial, Lidia Lanuza, i acabant pel seu president local, Miquel Riera. Els ha acompanyat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps.

Fotografia de família de les autoritats i responsables de Creu Roja | Foto: AJM

L'alberg disposa de 59 places repartides en deu habitacions i sectorialitzades per als contactes de covid i els casos asimptomàtics. Els usuaris seran persones de la Catalunya Central -Bages, Osona, Anoia, Moianès i Solsonès- derivades pels serveis socials i els CAP que no tenen un habitatge on puguin fer correctament la quarentena. A l'alberg tindran una habitació, hi menjaran i disposaran d'unes hores per sortir a les àmplies terrasses que hi ha per poder-se airejar i, si ha canalla, jugar. A banda dels voluntaris de Creu Roja, s'han contractat deu professionals per fer-ne l'acompanyament: integradors socials, una auxiliar de clínica, un conductor, un responsable de fer la coordinació...

Entrada a l'alberg, on s'ha pres la temperatura a tots els assistents | FOTO: Oscar Bayona

El de Manresa no és l'únic espai a Catalunya creat amb aquest objectiu. També n'hi ha en funcionament a la Vall d'en Bas, Bellpuig, Altafulla, Vic, Llinars del Vallès i Sant Jaume d'Enveja. El conseller ha remarcat que s'han posat en marxa en aquests municipis perquè hi ha disponibilitat a nivell d'equipaments i no perquè hi hagi més necessitat que en altres. L'alberg del Carme depèn de l'Agència Catalana de Joventut i, a causa de la pandèmia, l'activitat s'hi ha reduït pràcticament a zero, la qual cosa ha propcitat que se li pugui donar un altre ús.

Josep Quitet, president de Creu Roja a Catalunya adreçant-se als mitjans | FOTO. Oscar Bayona

4 milions per a més de 14.000 famílies



La presència del conseller a Manresa també ha servit per presentar una nova ajuda per a les famílies en situació d'extrema vulnerabilitat per garantir l'alimentació, la sanitat i, en definitiva, la dignitat de les persones que en formen part. Es tracta de la continuació d'una ajuda d'1,5 milions d'euros que ja es va destinar a l'inici de la pandèmia a aquestes famílies per a temes d'alimentació, que aleshores va arribar a prop de 5.000. En aquest cas, és de 4 milions d'euros i es pretén que sigui un suport més global i que arribi a més de 14.000 famílies. Es farà mitjançant targetes carregades amb imports que van dels 75 als 125 euros depenent de la quantitat de persones que formin aquella unitat familiar, amb la idea que siguin utilitzades en establiments d'alimentació de proximitat.

En aquest cas, igual que en el del funcionament de l'alberg com a espai covid per a persones sense recursos, la Generalitat ha confiat en Creu Roja perquè en faci la gestió, tenint en compte que disposa d'una xarxa d'un centenar de delegacions arreu del país que li permeten arribar a tot el territori.

El conseller ha clos la ronda d'intervencions, que ha obert l'alcalde Aloy | FOTO: Oscar Bayona

La visita del conseller ha inclòs un recorregut per les instal·lacions de l'alberg, on Susana Roig, directora d'intervenció social de Creu Roja, ha explicat fil per randa com s'han organitzat els diferents espais. Seguidament, s'ha fet atenció als mitjans, amb la intervenció de l'alcalde Aloy, Quitet i El Homrani, que ha explicat el programa per garantir l'alimentació infantil. Ha insistit que un dels objectius és identificar nous casos de vulnerabilitat que han sorgit o s'han vist agreujats per la pandèmia. Alhora, també es pretén fer un seguiment dels casos i aprofitar el contacte amb les famílies per assessorar-les sobre els recursos i serveis que tenen a disposició atès que molt sovint els desconeixen. Aquesta tasca la portaran a terme els professionals i voluntaris de Creu Roja juntament amb els tècnics dels serveis socials.