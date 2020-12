Santa Llúcia anima Manresa tot i la covid

Un avet a la plaça del Carme i a l´inici del carrer del Cap del Rec i de la Baixada del Pòpul -entre altres llocs- informen que caminant una mica més s´arriba a la Fira de Santa Llúcia, que, enguany, com tot, s´ha hagut d´adaptar per la pandèmia. Malgrat això, els paradistes amb què va parlar ahir Regió7 es mostraven animats. Deien que hi havia ambient i que havien venut. Alguns més que altres.

Ahir i avui, a la Baixada de la Seu i al parc de la Seu, en aquest darrer cas només en una part, hi ha una trentena de parades de la ja tradicional Fira de Santa Llúcia, que habitualment se celebra el divendres a la Baixada de la Seu i durant el cap de setmana a la plaça Major. Aquest any, però, no s´ha fet a la plaça gran perquè hi puguin continuar funcionant les terrasses dels negocis de restauració que hi ha, que, tot s´ha de dir, ahir a la tarda tenien força clientela.

Una empresa de seguretat s´encarrega de controlar que entri tanta gent com en surti i a cada parada hi ha un cartell que demana «Mantenir les mesures de seguretat per la covid-19». Ahir a la tarda passejant per la fira s´hi veien pares i fills, parelles i algun grupet.

Hi ha parades locals com la de la protectora d´animals L´Aixopluc i de les empreses MengemBages i D´Spart, i també la de la dissenyadora manresana Núria Malé, que es dedicava a fer brodats per a grans marques però amb el confinament es va haver de reinventar i ha ideat tres col·leccions que ahir va donar a conèixer a la seva parada. Una d´elles, #localsouvenir, la protagonitza el nom de Manresa brodat en estoigs i altres articles fets de retalls de roba. Malé estava satisfeta amb la resposta de la gent en el seu primer any a la Fira de Santa Llúcia.

També estaven contents a la parada Kokora de parament de la llar, arribats de Muntanyola i que també és el primer any que participen en la fira. En aquest cas, entre altres coses, venen un article que ja s´ha convertit en part obligada de la indumentària: mascaretes. Deien que hi havia ambient i que només el fet de poder-hi ser, tal com estan les coses, ja era un motiu de joia. De Sant Quirze del Vallès hi ha Moein, que és el segon any que fa parada a Manresa i que fa venda online o en fires. La responsable remarcava que es notava que no hi havia gent de la comarca per culpa del confinament municipal. «Però hi ha els manresans; una cosa va per l´altra».

Decoració nadalenca, parades amb ponsèties, boix grèvol i vesc; bijuteria, joguines, formatges, articles fets de suro i amb roba de fer farcells; ensaïmades i formatge de Menorca, xocolata, vins, llonganisses... La Fira de Santa Llúcia viurà avui una segona jornada a la Baixada i al parc de la Seu, de 10 del matí a 8 del vespre.

A banda del canvi d´emplaçament, enguany, per culpa de la pandèmia, no s´han organitzat les activitats que acostumen a acompanyar aquest esdeveniment nadalenc, com el tió gegant, que cada any és un èxit, el trenet, els contacontes i els tallers. La fira l´organitza la regidoria d´Indústria, Comerç i Activitats amb la col·laboració de la Fundació Turisme i Fires de Manresa.