Althaia rep el guardó de millor hospital espanyol en diagnòstics de la dona

La Fundació Althaia de Manresa ha estat guardonada en la segona edició dels premis Best Spanish Hospitals Awards (BSH), que reconeixen l'excel·lència hospitalària a través de més de 250 indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial.

La institució ha rebut la distinció de millor hospital espanyol de referència en la categoria anomenada «Categories diagnòstiques de la dona». El veredicte s'ha donat a conèixer aquest dilluns al migdia en una cerimònia que s'ha celebrat en format virtual i que ha estat conduïda pel periodista Antoni Bassas.

Segons la pròpia Fundació Althaia, els factors que més han influït a l'hora de rebre el guardó han estat els bons resultats en la cirurgia sense ingrés, complicacions intrahospitalàries, reingressos urgents, mortalitat, o l'estada mitjana.

També en l'atenció als parts, neoplàsies de mama i úter i altra patologia genital femenina. A Althaia, els serveis que intervenen en aquests processos són els de Ginecologia i obstetrícia, Oncologia, Cirurgia general i Cirurgia plàstica.



Tasca multidisciplinar

Per prestar aquesta atenció cal la intervenció de diferents especialitats de l'àmbit mèdic o quirñurgic. Per això es necessita una acurada coordinació entre els diferents serveis, i justament el que es valora és aquest abordatge multidisciplinari, en el que també hi ha implicat l'equip d'infermeria, el servei d'Anestèsia i reanimació així com Infeccions. Això permet assolir amb èxit els indicadors de qualitat que es defineixen en el guardó lliurat aquest dilluns.

En total 105 hospitals públics i privats han participat en l'edició d'enguany dels BSH, dels quals se n'han reconegut 69 d'arreu de l'estat, 26 d'ells catalans. En la categoria que ha estat premiada Althaia, la fundació ha estat comparada amb 20 altres hospitals de referència d'arreu de l'estat espanyol.

Els guardons s'han estructurat en deu categories i sis grups d'hospitals, tenint en compte els processos clínics més habituals en cada grup d'ells. S'ha mesurat la seva eficiència i qualitat assistencials, sota paràmetres metodològics validats per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), que col·labora amb els premis BSH.

La singularitat



L'objectiu dels premis, coorganitzats per la consultora Higia Benchmarking i la companyia Asho amb la col·laboració de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), és ajudar a optimitzar la gestió sanitària i la qualitat assistencial potenciant la gestió clínica orientada a la millora contínua d'hospitals d'aguts públics i privats de l'Estat espanyol.

Una de les singularitats dels Premis BSH és que tots els participants podran disposar d'informació útil per millorar els seus resultats. Els centres com els de la Fundació Althaia de Manresa rebran informació detallada de les metodologies utilitzades i del posicionament dels seus resultats en totes les categories analitzades.